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الفنان السويلم يعيش في غيبوبة وأسرته تناشد سرعة مساعدته

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الفنان السويلم يعيش في غيبوبة وأسرته تناشد سرعة مساعدته الفنان السويلم يعيش في غيبوبة وأسرته تناشد سرعة مساعدته

    مازالت أسرة الفنان ابراهيم السويلم تناشد الجهات المعنية للتدخل عاجلاً في حالة والدهم الصحية، بعد أن تعثر استمرار علاجه في أميركا ليعود إلى الدمام وتتدهور حالته صحياً وبشكل متسارع.

ابراهيم السويلم الفنان السعودي الذي لطالما خدم المشهد التلفزيوني لسنوات في أعمال مثل "خزنة" و"صراع الأجيال" و"عائلة أبو كلش" وغيرها، أسرته تسعى لعلاجه في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث لايزال يرقد الآن في برج الدمام الطبي مصابا بالسرطان في الكبد وفي غيبوبة تذهب وتعود.

يقول يوسف السويلم عن حالة والده: "لم يتعالج بشكل جيد من سرطان الكبد فتطور الأمر بعد ذلك إلى غيبوبة". مناشدا المسؤولين، التدخل في مساعدته بالحصول على فرصة علاجية في الخارج، لأنه ثمة أمل والأمل بيد الله".

وعن مرضه يقول يوسف: " بدأ صراعه مع المرض قبل عامين، حيث كان بصحة مقبولة، إلا أن عودته من الرحلة العلاجية في أميركا سببت انتكاسة صحية، للأسف واصبح في تدهور مستمر".

يذكر أن الفنان إبراهيم السويلم أحد الفنانين السعوديين الذين خدموا الوطن في مجال المسرح والدراما لسنوات طويلة من خلال المسلسلات التي قدمها في محطة تلفزيون الدمام آنذاك، وأشهر شخصياته هي "صقر" في مسلسل خزنة وسالم بوكلش في مسلسل "عائلة أبوكلش".

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