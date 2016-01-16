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إمام المسجد النبوي يشيد بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

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إمام المسجد النبوي يشيد بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب إمام المسجد النبوي يشيد بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

    أشاد الشيخ د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف - في خطبة الجمعة - بالحلف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب، داعياً الله عز وجل أن ينفع به البلاد والعباد.

وقال: "من حق الدول الإسلامية المتحالفة حماية مجتمعاتها وتحصين شبابها، والحفاظ على عقيدتهم من الانحراف ورعاية مصالحها وترسيخ الأمن والاستقرار، ودراسة السبل التي تعود بكل خير للبلاد والعباد، والواجب أولا وآخرا دولا وشعوبا أن ينصروا قضايا المسلمين، وأن يحصنوا شبابهم من العقائد المنحرفة والتي تخالف عقيدة الإسلام عقيدة الصحابة والتابعين، عقيدة الوسطية والاعتدال وأن يحصنوا شعوبهم من التفلت من تعاليم الدين والميل إلى الشهوات والمحرمات".

وأضاف د. الحذيفي: "استبشر الناس خيرا بإنشاء حلف إسلامي عسكري بقيادة دولة الحرمين الشريفين لصد الإرهاب عن الناس، نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التحالف الإسلامي البلاد والعباد، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا)".

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