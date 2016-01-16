مشعل بن ماجد يطالب مجلس بلدي جدة بالعمل الجماعي والتكاملي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه بحضور أمين محافظة جدة د. هاني أبوراس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد بمحافظة جدة.

ورحب سموه بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم، وأكد سموه أن المجلس البلدي لم يشكل من أجل المناصب الفخرية وإنما يأتي ضمن مهام محددة، من ضمنها أن يكون حلقة وصل بين المجتمع وكافة قطاعات الخدمات، ووجه سموه الجميع بالعمل الجماعي التكاملي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وحثهم على التكاتف فيما بينهم بما يعود بالخير والنفع على أهالي محافظة جدة.

فيما رفع أمين محافظة جدة د. هاني أبوراس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي محافظ جدة على دعمه لكافة المناشط والأعمال وللمجلس البلدي بجدة.

بعد ذلك أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة أنه يعد الجميع ببذل كافة الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمجتمع وأن يكون مع الأعضاء عند حسن ظن الجميع.