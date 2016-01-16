وزير الحج يكرم 145 مجموعة ميدانية متميزة من أرباب الطوائف

يرعى وزير الحج د. بندر بن محمد حجار الخميس القادم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر، الحفل السنوي التكريمي الثاني عشر الذي تقيمه الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتكريم 145 مجموعة خدمة ميدانية، و20 متميزا من الإداريين و11 متميزة من المطوفات والزمزميات والوكيلات الذين تميزوا في موسم حج العام الماضي 1436ه.

وأكد رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المطوف د. طلال قطب، أن هذا الحفل السنوي التكريمي الذي يأتي بدعم مباشر من وزير الحج د. بندر حجار يتوافق مع رسالة ورؤية الهيئة في دعم وتشجيع الأداء المتميز من كافة القائمين على خدمة وراحة ضيوف الرحمن، من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف بما يحقق الرقي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، المنطلق من توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

ولفت د. قطب إلى أن منهج شمولية التكريم للعاملين في مجموعات الخدمات الميدانية، تتواصل للعام الرابع على التوالي وفقا لتوجيه وزير الحج د. بندر حجار بأهمية شمولية التكريم مع وجود معايير علمية يمكن قياسها لتكريم المتميزين، وذلك من أجل تشجيع المجموعات الخدمية على الرقي بمستوى أدائها وخدماتها وابتكار الوسائل الخدمية المتميزة التي من شأنها تحفيز الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء.