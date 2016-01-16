التلفزيون الفرنسى يزور سانت كاترين لتسجيل حلقة خاصة لتنشيط السياحة

صرح عبدالحميد فتحى عزب مدير مجمع اعلام جنوب سيناء ومدير المركز الصحفى بجنوب سيناء أن وفد التلفزيون الفرنسى سيزور مدينة سانت كاترين اليوم .

وأكد أن القناة الثانية لتلفزيون دولة فرنسا يزور جنوب سيناء لتسجيل حلقة خاصة عن المحافظة بهدف تنشيط السياحة واعطاء صورة ايجابية عن الوضع الأمنى داخلها وطمأنة السائحين الفرنسيين داخل فرنسا.

وأشار عبدالحميد إلى أن الوفد الفرنسى يضم مصور فرنسى ومخرج فرنسى ومعد مصرى وانهم سيزورن كاترين اليوم ومن المحتمل زيارة مدينة دهب غدا الاحد.

وقال عبدالحميد إن الوفد الفرنسى حصل على التصاريح الرسمية اللازمة من المركز الرسمى للصحفيين الاجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.