أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التلفزيون الفرنسى يزور سانت كاترين لتسجيل حلقة خاصة لتنشيط السياحة

Google+ Print
التلفزيون الفرنسى يزور سانت كاترين لتسجيل حلقة خاصة لتنشيط السياحة التلفزيون الفرنسى يزور سانت كاترين لتسجيل حلقة خاصة لتنشيط السياحة
صرح عبدالحميد فتحى عزب مدير مجمع اعلام جنوب سيناء ومدير المركز الصحفى بجنوب سيناء أن وفد التلفزيون الفرنسى سيزور مدينة سانت كاترين اليوم .

وأكد أن القناة الثانية لتلفزيون دولة فرنسا يزور جنوب سيناء لتسجيل حلقة خاصة عن المحافظة بهدف تنشيط السياحة واعطاء صورة ايجابية عن الوضع الأمنى داخلها وطمأنة السائحين الفرنسيين داخل فرنسا.

وأشار عبدالحميد إلى أن الوفد الفرنسى يضم مصور فرنسى ومخرج فرنسى ومعد مصرى وانهم سيزورن كاترين اليوم ومن المحتمل زيارة مدينة دهب غدا الاحد.

وقال عبدالحميد إن الوفد الفرنسى حصل على التصاريح الرسمية اللازمة من المركز الرسمى للصحفيين الاجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365