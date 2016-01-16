بالصور.. كنترولات الإعدادية تستعد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ

استعدت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية "الكنترولات" من الإنتهاء من تسليم أرقام الجلوس للمدارس والإستعداد لعقد الإمتحات الإسبوع القادم.

قال يوسف البسيونى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تم تجهيز الإستمارات ومراجعتها للمتقدمين للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى " 2015- 2016م" والبالغ عددهم 74500 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الـ 13 التى تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .

وأضاف يوسف ، تم تسليم أرقام الجلوس للإدارات التعليمية لتسليمها للطلاب وكذلك تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالإمتحانات.

وقال رئيس لجنة النظام والمراقبة، بناء على تعليمات الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ تموضع كافة المعلومات التى يحتاجها الطلاب على موقع مديرية التربية والتعليم ، " الابوابة الإلكترونية للتعليم بمحافظة كفر الشيخ" ويحصل الطالب على البيانات الازمة له من خلال كتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم المكتوب بشهادة ميلاد الطلاب والطالبة ويستعلم عن اللجنة التي سيؤدي بها الإمتحان ومعرفة رقم الجلوس.

وأضاف منصور عبدالله وكيل لجنة النظاموالمراقبة للشهادة الإعدادية ، إن أعضاءاللجنة بدأوا ينتظمون في أعمالهم لإنهاء كافة الأعمال الموكله لهم قبل وأثناء وبعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.

وقال مصباح فؤاد عسكر وكيل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية المهنية، أن صلاح محمد فهمي رئيس لجنة النظام والمراقبة مدير إدارة الشئون الكمالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ، يتابع تم تسليم أرقام الجلوس للمدارس ويتم عمل كشوف المنتداة الازمة للجان ومطابقتها لبطاقات التحقيق الشخصية للطلاب والمكتوب بها مقار اللجان التي يؤدي الطلاب الإمتحان فيه.

وأضاف عسكر ، أن عدد المدارس التي يؤدي فيها طلاب الإعدادية المهنية 10 مدارس بجميع الإدارات التعليمية ماعدا بلطيم وبرج البرلس سيدي غازي ، عدد الطلاب 1050 والذين تم الإنتهاءمن تسليم أرقتم جلوسهم 128طالباً واللجنة مازالت تستقبل استمارات الطلاب المتقدمين لتسليم أرقام الجلوس للمدارس .



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