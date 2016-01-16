قافلة طبية تكشف على 1450 مواطن من قرية النزلة فى الفيوم

نظمت مديرية الصحة بالفيوم، أمس الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة بدران قافلة طبية بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، تمكنت من الكشف على 1450 حالة من أهالى القرية وتوابعها فى 16 تخصص مختلف.

وشارك فى القافلة 30 طبيباً، حيث تم الكشف على 260 فى تخصص الأطفال، و129 حالة فى تخصص الجلدية، و194 فى تخصص الرمد، و185 حالة فى تخصص الباطنة، و92 حالة فى تخصص النساء والتوليد، و 121 حالة فى تخصص العظام، و42 حالة فى تخصص الجراحة، و47 حالة فى تخصص المسالك البولية، وتم إجراء 87 تحليل مختلف، و49 حالة فى تخصص الأنف والأذن، وتم إجراء 23 سونار، و10 حالات فى تخصص الأمراض نفسية، و9 حالات فى تخصص طب الأسرة، و51 حالة فى تخصص فحص أورام الثدى.

ووصل عدد التحويلات 171 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات على حساب المؤسسة، وأضافت القافلة للمرة الأولى تخصصات القلب والأنف والأذن وطب الأسرة والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة والطفل والسموم لأول مرة.

>



>