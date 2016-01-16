أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قافلة طبية تكشف على 1450 مواطن من قرية النزلة فى الفيوم

Google+ Print
قافلة طبية تكشف على 1450 مواطن من قرية النزلة فى الفيوم قافلة طبية تكشف على 1450 مواطن من قرية النزلة فى الفيوم
نظمت مديرية الصحة بالفيوم، أمس الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة بدران قافلة طبية بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، تمكنت من الكشف على 1450 حالة من أهالى القرية وتوابعها فى 16 تخصص مختلف.

وشارك فى القافلة 30 طبيباً، حيث تم الكشف على 260 فى تخصص الأطفال، و129 حالة فى تخصص الجلدية، و194 فى تخصص الرمد، و185 حالة فى تخصص الباطنة، و92 حالة فى تخصص النساء والتوليد، و 121 حالة فى تخصص العظام، و42 حالة فى تخصص الجراحة، و47 حالة فى تخصص المسالك البولية، وتم إجراء 87 تحليل مختلف، و49 حالة فى تخصص الأنف والأذن، وتم إجراء 23 سونار، و10 حالات فى تخصص الأمراض نفسية، و9 حالات فى تخصص طب الأسرة، و51 حالة فى تخصص فحص أورام الثدى.

ووصل عدد التحويلات 171 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات على حساب المؤسسة، وأضافت القافلة للمرة الأولى تخصصات القلب والأنف والأذن وطب الأسرة والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة والطفل والسموم لأول مرة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365