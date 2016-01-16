«قرض البراقع» حرفة نسائية تصارع البقاء

لا تزال بعض مهن الحياة التراثية في المجتمع الإماراتي تصارع البقاء والاستمرارية وذلك في ظل طفرة التطور والحداثة التي يشهدها المجتمع المحلي في كافة جوانبه، ومن بين تلك المظاهر والمهن، حرفة «قرض البراقع» التي ترافق «البرقع» الإماراتي الذي يعد من أهم المظاهر التراثية التي أعطت المرأة الإماراتية طابعاً خاصاً ميزها عن غيرها من نساء الخليج، وبات يعيش آخر مراحل تواجده في المجتمع، ويرافق آخر الأجيال التي تؤمن به.

عدم الإقبال

ففي ظل تراجع الإقبال على لبس البرقع هذه الأيام، واقتصاره على «حريم أول»، جيل الأمهات والجدات، خرجت حرفة «قرض البراقع» من أيدي النساء الإماراتيات إلى الجالية الآسيوية التي أضحت تنتج «البرقع» بالمعدات الحديثة. واقتصر تواجد هذه الحرفة في يد النساء الهاويات للتراث أو المشاركات في المعارض التراثية التي تحي جوانب التراث المحلي للمجتمع الإماراتي.

وعن صناعة البراقع أفادت المواطنة مريم النقبي «أم علي» والتي لا تزال تعمل فيها: لا أستطيع التخلي عن حرفة «قرض البراقع» فقد اكتسبت مهارة صناعة البراقع بأشكالها منذ أن كنت صغيرة، ولا أعتبرها مهنة أو عملاً بقدر ما أعتبرها تسلية أشغل بها نفسي في المنزل حتى اليوم.

ورغم تراجع لبس البرقع واقتصاره على الجدات والأمهات، إلا أنني طورت من هذه الصناعة لتكون في شكل هدايا تذكارية صغيرة وأخرى للزينة تلقى رواجاً عند السياح الأجانب بالذات. وتضيف: «البرقع» مظهر مهم ميز نساء الإمارات بطابع خاص يعبر عن حشمتها. دأبت على ارتدائه في الماضي، كجزء من زينتها وزيها الشعبي، حين كان لزاماً عليها تغطية وجهها عند بلوغها أو عقد قرانها بهدف الوقار والستر.

وله عدة أنواع وأشكال ويصنف حسب عمر المرأة، حيث يتميز برقع الفتاة عن السيدات بأنه ذهبي اللون مائل إلى الأصفر اللامع، كما أن فتحتي العينين فيه واسعتان، أما برقع كبار السن فتضيق فيه فتحة العين، في حين تتسع مساحته لدرجة تغطي مساحة الوجه، فضلاً عن أن لونه بنفسجي مائل إلى الأحمر اللامع.

ألوان مختلفة

ولا نزال نستخدم في صناعة البراقع نفس الأقمشة القديمة التي تجلب من بلاد الهند وهو قماش خاص يعرف بـ «الشيل» السميك وشبيه بالورق المصقول اللامع، ويعد القماش الأساسي لصناعته، ويتوافر بألوان مختلفة كالأصفر والذهبي المائل إلى الأصفر اللامع والأحمر المائل إلى النحاسي.

ويدخل في صناعته «الشبق» وهو خيط باللون الأحمر أو الذهبي يستخدم لتثبيت البرقع على رأس المرأة، كما ندخل «السيف» وقماش البطانة لتثبيت شكل البرقع. وتردف قائلة: نقوم بصقل البرقع بـالمصقلة لإضافة اللمعان عليه، وقديماً كنا نستخدم صدفة على شكل كرة نمسح بها على سطح البرقع الخارجي لتلميع البرقع.