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التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن تختتم 30 الجاري

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التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن تختتم 30 الجاري التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن تختتم 30 الجاري

تختتم فعاليات التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة، وهي أحد أهم فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يوم 30 يناير الجاري وتبدأ المنافسات النهائية للمسابقة في اليوم نفسه وتستمر لمدة أسبوع.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن التصفيات التي استمرت لمدة ثمانية أيام بدأت بمدينة العين ثم دبي ثم أم القيوين وعجمان ثم الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة ثم أبوظبي وشاركت فيها مراكز التحفيظ الخاصة وكذلك متسابقون من كل من مراكز الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وطلاب المدارس وطلاب الجامعات.

تنافس

وأوضح أن المسابقة لاقت تنافساً كبيراً بين المتقدمين لنيل شرف الترشح لنهائيات المسابقة التي ستنطلق بمشيئة الله تعالى يوم 30 من شهر يناير الجاري، وقد اختتمت التصفيات في مدينة أبوظبي، حيث استمعت لجان التحكيم إلى المتقدمين للمسابقة في مدينة أبوظبي ومراكز التحفيظ التابعة لها.

نخبة

وأضاف بوملحة أن لجنة تحكيم تصفيات الذكور ضمت كلاً من فضيلة محمد أنس الشحي وفضيلة عبدالله الأنصاري وفضيلة كمال طاهر وفضيلة سامي دهيم، أما لجنة تحكيم الإناث فتكونت من سارة عبدالصمد وأسماء حسن المرزوقي وعبير الجوهري ورزان عدنان وخلود محمد مطاوع وفاطمة أحمد ذو النورين.

تصفية

الجدير بالذكر أن المتأهلين سيتم ترشيحهم للمسابقة النهائية، حيث يمثلون جميع أفرع المسابقة وهي فرع القرآن الكريم كاملاً وفرع عشرون جزءاً وفرع عشرة أجزاء وفرع خمسة أجزاء للمواطنين وفرع خمسة أجزاء للمقيمين حتى سن 10 سنوات وفرع 3 أجزاء للمواطنين حتى سن 10 سنوات وفرع القراءات بالإضافة إلى الفرعين المستحدثين وهما فرع المسلمين الجدد وفرع فئة المعاقين.

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