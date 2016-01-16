مفاجأة.. طبيب مستشفى السعديين بالشرقية مسجل بالنوبتجية ولم يحضر

توجهت شيماء عبد العظيم زوجة المواطن أحمد عبد العزيز محمد والبالغ من العمر 59 سنة المريض بالسرطان إلى مستشفى خاص بعد رفض مستشفى السعديين بمنيا القمح اسعافه، لمحاولة اسعاف زوجها خاصة بعد تعرضة إلى حالة قىء دموى شديد داخل المستشفى بسبب اهمال علاجه .

وأضافت أنها بعد أن اتصلت بشرطة النجده حضرت لها قوة من مركز شرطة منيا القمح، لاثبات الحالة وبعد انتظارها لمدة ساعتين بالمستشفى لعدم وجود طبيب باطنة، توجهت به لمستشفى خاص وأن التذكرة التى حصلت عليها من المستشفى مدون عليها عدم وجود طبيب باطنة، بالرغم من أن طبيب الباطنة مدون اسمة فى النوبتجية ولم يحضر ويدعى "كمال. خ".

كانت أسرة المريض، يعانى من قىء دموى، استغاثت بشرطة النجدة فى محافظة الشرقية، بعد تجاهل مستشفى السعديين بمنيا القمح إسعافه.

وقالت زوجة المريض، إنه يعانى من سرطان فى النخاع العظمى، وحصل عنده مساء اليوم مضاعفات أدت إلى إصابته بقئ دموى، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى وهى السعديين بمنيا القمح.

>وأضافات شيماء، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن زوجها موجود فى مستشفى السعديين منذ ساعتين، ولم يكن فى الاستقبال سوى طبيب نساء وتوليد مبتدئ، واتصل استقبال المستشفى على طبيب الباطنة فرفض النزول، ما دفعها إلى الاتصال بشرطة النجدة لكى تستغيث من أجل إسعاف زوجها.

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