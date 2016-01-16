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بالفيديو.. وصول محافظ الجيزة لموقع حادث سقوط مقطورة من أعلى الكوبرى الدائرى بالمنيب

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بالفيديو.. وصول محافظ الجيزة لموقع حادث سقوط مقطورة من أعلى الكوبرى الدائرى بالمنيب بالفيديو.. وصول محافظ الجيزة لموقع حادث سقوط مقطورة من أعلى الكوبرى الدائرى بالمنيب
وصول اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية لموقع حادث سقوط مقطورة من أعلى الطريق الدائرى بالمنيب، وذلك لتفقد الحالة الأمنية والوقوف على ملاباسات الواقعة.

وكان اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد وزير الداخلية للمرور قد تلقى بلاغاً من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب بالقرب من الطريق الدائرى، وعلى الفور أمر بانتقال رجال المرور مزودين بأوناش للعمل على إزالة حطام الحادث.
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>مدير أمن الجيزة يتفقد حادث انقلاب مقطورة على "موقف المنيب"

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