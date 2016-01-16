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خالد النبوى لـ"عمرو الليثى": 25 يناير أعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية

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خالد النبوى لـ"عمرو الليثى": 25 يناير أعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية خالد النبوى لـ"عمرو الليثى": 25 يناير أعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية
قال الفنان خالد النبوى، إنه واحد من أبناء ثورة 25 يناير، مضيفاً أن "25 يناير أعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية، لأنها حملت أحلام أمة ترفض الجهل وانهيار صحة المواطن وتوريث الحكم، وتظهر أنها لا زالت حية بعد أن تصور العالم كله أنها ماتت".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى عمرو الليثى، أن ميدان التحرير كان دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لافتاً إلى شباب قاموا بتنظيف الشوارع عقب الثورة، قائلاً: "لو نسيتوا هاتوا الصور، ليه عاوزين تنسونا شئ جميل عملناه، فى حد له مصلحة".

وأشار خالد النبوى إلى أن الدستور أهم من القانون، متسائلاً: "لماذا يتم السماح بإهانة ثورة 25 يناير على الشاشات؟".

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