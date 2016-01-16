مدير أمن الجيزة يتفقد حادث انقلاب مقطورة على "موقف المنيب"

انتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة و قيادات المديرية إلى موقع حادث إنقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف المنيب للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأكد مصدر أمنى، أنه جارى متابعة أعمال إنقاذ الضحايا ورفع حطام الحادث ، وتم إخطار النيابة، تمهيدا للانتقال إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والاستماع إلى أقوال المصابين.

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