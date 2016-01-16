مصدر أمنى: حادث الدائرى بسبب ارتطام سيارة ملاكى بنقل ثقيل دفعتها للسقوط

أكد مصدر أمنى أن سبب حادث سقوط المقطورة المحملة الزلط "السن" عن سيارة نقل ثقيل كانت تسير أعلى طريق الدائرى، عندما فؤجئ سائق السيارة النقل بارتطام سيارة ملاكى بالجانب الأيمن للسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة من السائق، وارتطامه بسيارة نقل أخرى أدى إلى إنقلابها وميل وجنوح السيارة وأدت إلى إنفصالها ثم السقوط على سيارتين بموقف المنيب

وأضاف المصدر لليوم السابع أن قائد السيارة الملاكى فر هاربا بعد وقوع الحادث وانتقلت قوات الأمن إلى المكان للعمل على ازالة حطام الحادث كما انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى المكان للعمل على تفقد موقع الحادث

كان اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور تلقى بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب بالقرب من الطريق الدائرى و على الفور أمر بانتقال رجال المرور مزودين باوناش تابعة للمرور للعمل على إزالة حطام الحادث.

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