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"أوناش" المرور تسحب السيارة المتحطمة فى حادث موقف المنيب

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"أوناش" المرور تسحب السيارة المتحطمة فى حادث موقف المنيب "أوناش" المرور تسحب السيارة المتحطمة فى حادث موقف المنيب
قامت "أوناش" المرور بسحب سيارة "الميكروباص" المتحطمة بموقف المنيب ، والتى سقطت عليها مقطورة من أعلى الطريق الدائرى و تم نقلها لمقبرة السيارات بطريق الإسكندرية الصحراوى، كما يواصل رجال المرور البحث عن أشخاص آخرين أسفل حمولة "الزلط" التى سقطت من المقطورة.

و يقوم رجال المرور بالتمركز بمحيط الحادث لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث بواسطة "أوناش" المرور و إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كان اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب بالقرب من الطريق الدائرى وعلى الفور أمر بانتقال رجال المرور لإزالة حطام الحادث .


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