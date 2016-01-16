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مصدر أمنى: سائق المقطورة المتسببة فى حادث دائرى المنيب سلم نفسه للشرطة

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مصدر أمنى: سائق المقطورة المتسببة فى حادث دائرى المنيب سلم نفسه للشرطة مصدر أمنى: سائق المقطورة المتسببة فى حادث دائرى المنيب سلم نفسه للشرطة
أكد مصدر أمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سائق السيارة النقل المحملة بالزلط "السن" التى تسببت فى حادث الكوبرى الدائرى فى المنيب والذى أسفر عن وفاة 7 وإصابة 12 أخرين قد سلم نفسه للشرطة، وتم إقتياده إلى القسم لاستكمال باقى التحقيقات معه للوقوف على ملاباسات الحادث.

وكان اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور قد تلقى بلاغاً من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب بالقرب من الطريق الدائرى، وعلى الفور أمر بانتقال رجال المرور لإزالة حطام الحادث والوقوف على ملابساته.


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