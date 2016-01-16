حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 16 يناير 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج القوس حظك اليوم السبت 16/1/2016>ركز تفكيرك على تحقيق أهدافك ولا تفكر فى أشياء أخرى ولا تسمح للآخرين بأن يضيعوا أهدافك ويخلطون ورق اللعب، لديك إمكانيات عقلية هائلة فاستفد من هذه الثروة الرائعة من الموارد المخزنة فى رأسك ولا تقمع أفكارك.>لا تسمح للعثرات الصغيرة بينك وبين الشريك بأن تتسبب فى إفساد يومك، خاصة إذا كنت تعرف جيدًا من قلبك أنه يكن لك كل الحب والتقدير، وسوف يقدر شريكك لك هذا التسامح ويصبح ممتنًا تجاهك وهذا الامتنان سيؤثر بشكل قوى لا يصدق.>امنح نفسك بعض الوقت للاسترخاء والتأمل فهذا يفيدك جدًا على الصعيد الصحى وسيساعدك على أن تركز بدرجة تحتاجها بشدة لتنجز فى يومك.>حرر نفسك من التفاصيل الصغيرة المزعجة فى الحياة ولا تركز فيها وتمنحها الكثير من اهتمامك كى تتمكن من الاستمتاع بالحياة وتجد لديك طاقة تمكنك من مواصلة التقدم نحو أهدافك.

برج السرطان حظك اليوم السبت 16/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>عقلك ثابت ويركز على جانب واحد اليوم مما يجعل من الصعب على الآخرين التأثير عليك فى أى اتجاه، فكن حذرًا من ذلك لأن العمل يحتاج الكثير من المرونة خاصة إذا كنت تعمل فى فريق وقد يعرضك تشبثك برأيك إلى مشكلة.>حاول أن تقاوم إغراء مشاركة أسرارك العاطفية الدقيقة مع شخص ما فى العمل لأن هذا فكرة غير جيدة كما أنها توحى بأنك شخص غير جدير بالثقة، إذا احتجت للحديث عن هذه الأسرار قاسمها مع صديقك المقرب.>صحتك تتعرض إلى تطورات جيدة اليوم، نتيجة لاتباعك نظامًا غذائيًا منتظمًا سيبدأ فى منحك نتائج إيجابية، لذا ستشعر بأنك مختلف ومنتعش عقليًا وجسديًا.>تحتاج المال بشدة هذه الأيام لكن هذا لا يعنى أن يتحول المال إلى هاجس يشغلك طوال الوقت لأن هذا قد يؤثر على راحتك واختياراتك وحتى صداقاتك تأكد أنه فى النهاية ما تمر به أزمة مؤقتة ستنقضى سريعًا.

برج الدلو حظك اليوم السبت 16/1/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>سيكون لكلماتك قوة كبيرة اليوم فى مكان عملك وستكتشف أنه بإمكانك التأثير على الكثير من الناس بالمعلومات التى تشاركها مع الآخرين، وستدرك ربما للمرة الأولى أن المعلومات التى لديك قيمة فحاول أن تحصل على المزيد منها.>علاقة الحب ستكون على رأس أولوياتك اليوم، تشعر برغبة شديدة فى أن تغازل شريكك وأن تمنحه الكثير من الاهتمام اليوم وهو شيء جيد لأنك فى الفترة الأخيرة كنت مقصرًا بشدة فى حقه، واستعادة توازن العلاقة أمر ضرورى.>بعض المشاكل الصحية الطفيفة القديمة تعود إلى الظهور على السطح اليوم، ومن الأفضل أن تتحرك من أجل علاجها فورًا لأن المستويات العالية من الإجهاد يمكن أن تؤدى إلى مشكلات صحية متفاقمة فكن حذرًا.>قد تواجه أزمة صعبة اليوم أو موقفًا محرجًا تحتاج من أجل الخروج منه لاستخدام عقليتك الخلاقة لحل المشكلة، ولا تقلق سيكون بإمكانك أن تخرج من المشكلة وسيساعدك إبداعك فى الوصول إلى حل.

برج الحمل حظك اليوم السبت 16/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هناك شخص ما يحاول أن يستخدمك فى لعبة السلطة بالعمل، ومن أجل ذلك يحاول أن يتملقك ويسيطر عليك بالعبارات الطنانة والأفكار التى يتوهم أنها ستغريك وتدير رأسك، حاول أن تتجاهله ولا تأخذ سوى الحقائق التى تحتاج إليها وامضى قدما.>القدر يلهمك بأن تندفع وتلبى الدعوة الرومانسية التى تتلقاها، وألا تفكر طويلاً فى تداعيات القرار الذى تأخذه، فاندفع مع التيار ولا تفكر كثيرًا فى المستقبل الذى يجعلك تبطئ من قوة اندفاعك نحو الشخص الذى تنجذب إليه.>تجنب أن تأكل كل ما تشعر برغبة شديدة فى تناوله لأن هذا ليس جيدًا لصحتك خاصة اليوم، يمكن أن تلبى بعض رغباتك ولكن دون إسراف وضع فى حسبانك وضعك الصحى على المدى الطويل.>كن حذرًا من محاولات الناس للاستفادة منك ولا تجعلها تتحول إلى استغلال، وقيم الأشخاص الذين تسبغ عليهم كرمك فليس بإمكان الجميع أن يتفهم سخائك وطبيعة شخصيتك الودودة.

برج العذراء حظك اليوم السبت 16/1 /2016

العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>حالات التوتر فى طريقها للانتهاء، انت تسير على الطريق الصحيح ، أثبت نفسك واجعل أفكارك الايجابية تدخل حيز التنفيذ.>أنت محب للذكريات،لكن لا تجعلها سبباً تعلق عليه مواقف تعيشها الآن مع شريك حياتك، فلكل وقت ذكرياته، عش يومك واستمتع باوقاتك مع شريك حياتك.>ضغوطك النفسية تسبب لك العديد من المشكلات الصحية ، وبداية انتهاء التوتر اليوم تعيد لك قدراً عالياً من صفائك الذهنى>يتوقع علماء الفلك لبرج العذراء اليوم، أن يكون يوماً الطاقة الايجابية محاولاتك المستمرة فى اكتشاف من حولك، تكسبك قدر عالى من الاحترام بينهم، وحاول أن تحتفظ بانتقاداتك اللاذعة و استغل الوقت لتثبت نفسك و تظهر تميزك للجميع، لا تجعل الذكريات تحرك مسار حياتك، نحيها جانباً، وحاول ان تبنى ذكريات جديدة تدوم لفترات طويلة.

برج الجدى حظك اليوم السبت 16/1 /2016

الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى :

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تبذل قصارى جهدك لتثبت انك الأجدر بتولى مهام صعبة فى العمل، تحظى بقبول من رؤسائك و تجنى ثمار تعبك قريباً، وتحسم ملحوظ فى احوالك المالية.>غموضك يجعلك محط انتباه الجميع، وهو احد اسرار جاذبيتك، حاول ان تصرح بمشاعرك لشريك حياتك، فالكتمان لن يخدمك فى المواقف القادمة>تعيش أفضل حالاتك الصحية،و أفكارك الايجابية تنعكس على صحتك، ممارسة الرياضة ستحافظ على حالتك المزاجية>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمفاجئات السارة والردود غير المتوقعة، جهودك فى العمل ستجنى ثمارها قريباً وتتحسن احوالك المالية بشكل ملحوظ، أصدقائك القدامى سيفاجئونك بأحداث سارة، وغموضك سر جاذبيتك، لكن احذر فى التمادى فى الغموض مع شريك حياتك، حالتك الصحية فى تحسن مستمر احذر من الأرهاق ، واحرص على ممارسة رياضتك المفضلة وشاهد افلامك المحببة، أوقات فراغك ستمكنك من ممارسة هوياتك الأدبية ، وسينعكس ذلك على ادائك فى العمل وحالتك المزاجية بشكل عام.

برج الثور حظك اليوم السبت 16/1 /2016

الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى :-

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الأجواء غير مستقرة للتقدم بالشكاوى والدخول فى مجالات النقاش حول مشكلات قديمة، أحذر الانجراف فى هذه الاجواء، لانها ستعصف بالعديد من أفكارك القادمة>اندفاعك فى مشاعرك لن يجلب لك السعادة، حاول ان تهدأ أكثر وتتوخى الحذر، فليس كل ما يظهر لك حقيقى>التوتر الزائد يجعلك عرضة للأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفى،توخى الحذر من الانفعالات الفترة المقبلة.>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمشاحنات والاجواء غير المستقرة، حاول أن تستخدم عقلك ، فكر بهدوء واترك انفعالاتك، عنادك سيجعلك تتكبد مزيداً من الخسائر، تقبل النصائح وركز أكثر فى التفاصيل، اهتم ببواطن الأمور ، فالظواهر لا تعلمك كل شىء، اهتم اكثر بصحتك، فأنت وحدك ستدفع ثمن انفعالاتك الزائدة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 2016 /1/16

برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تحاول فى الفترة القادمة أن تغير من عملك وهذا سيكون أفضل بكثير فدائما التجديد فى الخبرات يصقل مواهبك ويجعلك تخرج أفضل مالديك، حاول أن تتقرب من زملاء العمل أكثر من ذلك ولا تتخذ مواقف معادية فهذا سيؤثر على شعبيتك فى المكان.>تعرضت لكثير من التجارب الفاشلة التى اثرت على حياتك العاطفية حاول أن تتجاوز الأزمات السابقة بفتح باب قلبك على الحياة الجديدة ، هناك شخص مناسب يبحث السبل للتقرب منك لا تبعد أكثر من ذلك وتقرب فقد يكون النصيب.>المشاكل الصحية تحيط بك بسبب حالتك النفسية والمزاجية الغير مستقرة حاول أن تتغلب على ذلك فهى تضعف جهازك المناعى وتجعلك عرضة للأمراض، قم وغير من هواء غرفتك وأجعل الشمس تدخل إلى حياتك ليتبدد المرض بصحة وعافية.>لا تتوقع السئ فتجدة فأنت على موعد للحياة السعيدة فيبن عشية وضحاها يبدل الله من حال إلى حال ، ودائما الشخص المتفائل يجد أبواب أمل جديدة للعيش بسعادة وفرح بين الناس

برج العقرب حظك اليوم السبت 2016 /1/16

برج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>لا تحاول مد يدك لتساعد من حولك فى العمل مما جعلك شخص غير مرغوب فيه ولا تنتمى إلى فريق العمل ، حاول تعديل سلوكك لتكون عنصر فعال فى مكانك ولك شعبية ومحبوب.>حياتك مع الشريك مذبذبه هذه الأيام حاول أن تبحث عن سبل للاستقرار العاطفى فمزيد من التوتر قد يؤدى إلى دمار العلاقة والانفصال السريع، حاول أن تنقذ حياتك العاطفية ببعض التنازلات وإيجاد الحلول للمشاكل الدائرة بينكم قد تكون الفرصة سانحة لتجديد الحياة.>تعانى من مشكلة صحية ولكنها بسيطة حاول مراجعة الطبيب لكتابة الأدوية المطلوبة والتى ستؤدى إلى ذهاب العرض سريعا ولكنك تتهاون كثيرا فى حق نفسك، جدد من خطوات حياتك وطريقتك لتبعد شبح الملل والاكتئاب عن حياتك.>حاول أن تمد أيادى التعاون لكل المحيطين بك حى تكون عنصر فعال ، اسرتك الكبيرة بحاجة لدعمك وربط الأواصر الأسريه فيما بينكم لتكون حياتك أفضل ويذكرك الجميع بالخير.

برج الحوت حظك اليوم السبت 2016 /1/16

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>لا تجعل اليأس ينتاب منك فبعض المشاكل التى تمر بها هذه الأيام لن تستمر كثيرا حاول أن تعالج الأمور ببعض ن الصبر والحكمة حتى تعبر بسفينة أحلامك إلى بر النجاة.>ركود يمر بالأحوال العاطفية لا تتعجل الأمور حتى لا تقع فى نفس المشاكل التى حدثت من قبل، سيكون لديك فرصة كبيرة أن تجد شريك الحياة الذى تحلم به فما مر بك من مشاكل سيجعلك تتحمل المصاعب العادية>أنت من الأشخاص التى تتحمل الألم ولا تفصح عنة حاول أن تراعى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تتعرض للمخاطر عندما تهمل فى مراجعة الطبيب>ستحقق الكثير من الأحلام المؤجلة وستكون الفترة القادة أفضل فى حياتك، لا تتراجع عن اتخاذ القرارات المصيرية وتؤجلها فدائما المبادرة افضل الحلول وأقصر الطرق للتحقيق الأحلام.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 16/1/2016

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>فى طريقك لتحقيق أحلامك، فالأوضاع فى العمل تتحسن تدريجياً فكن على استعداد لتولى منصب فى العمل، فقط إذا تخلصت من طريقتك السيئة والمعتادة فى إدارة العمل.>ربما تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير فيما يخص علاقتك بالحبيب، حاول أن تعطيه مساحته الخاصة للتعبير عن مشاعره ولا تزعجه بالتصرفات الغريبة، وغير المنطقية، كما أنه من الممكن أن تحقق الكثير من النجاحات فى الوقت المقبل.>تعانى بعض المتاعب الصحية بسبب القسوة على نفسك فى الأيام الماضية، حاول علاج المشكلة بسرعة حتى لا تتدهور صحتك وتؤثر على أدائك فى العمل.>برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم السبت، يتوقع علماء الفلك ارتفاع أسهمك عند العديد من الأشخاص، وزيادة قوتك فى مهنتك، ولكن أحذر من الحسودين والمحيطين بك وتذكر أن عدوك هو أبن كارك.

برج الأسد حظك ليوم السبت 16 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى...

توقعات علماء الفلك لك..

>تتعرض لبعض المشاكسات من قبل زملائك فى العمل، فحاول أن تتحكم فى كل هذه الأوضاع السيئة، ولا تجعل الفرصة تفوتك وتضيع هذه المهنة من بين يديك، فكل ما عليك أن تعرف كيف تدير هذه الأزمة.>على الرغم من أنك تحاول جاهداً أن تتحكم فى مشاعرك السلبية اتجاهه بسبب بعض التصرفات الغريبة التى قام بها مؤخراً، إلا أنه واجب عليك القيام بمحاولات أخرى لإعادة العلاقات بينكما من جديد.>أوضاعك الصحية جيدة خصوصاً أنك بدأت تهتم بتناول الأكل الصحى مؤخراً، وتستمع إلى نصائح الأطباء، فكل ما عليك الآن أن تهتم أكثر لتصبح حياتك أفضل مما هى عليه.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة، ستكون أفضل بكثير من الماضية، وأن الأوضاع جميعها ستتحسن كثيراً، فحاول أن تتخلص من نظرتك السلبية إلى أوضاعك حتى تشعر بأن هناك شيء يحدث.