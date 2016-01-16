البابا تواضروس: "مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر"

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الجمعة، خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، أن المشروع يعتبر بمثابة زهرة على جبين مصر ، وعلى وزارة الصحة والدولة بأكملها تدعيم هذا الصرح الخيرى الكبير، مشدداً على أن مثل تلك المشروعات الخيرية تقدم دعم كبير للمرضى الفقراء بمصر.

وأهدى البابا تواضروس فى نهاية جولته لمحافظة الأقصر التى دامت لمدة 5 أيام كاملة، درع أيقونة العائلة المقدسة لمحمد بدر محافظ الأقصر، مؤكداً أنه رجل وضعه الله فى الأقصر ليكون بطل الحاضر والمستقبل للأقصر بأكملها، وأن الخير سيدخلها على يديه فى الأيام المقبلة.

وعبر محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته بالهدية التى قدمها له البابا تواضروس، مؤكداً أن الأقصر حلت عليها البركات فى الأيام الماضية، وقيام البابا بجولات فى مناطق آثار الأقصر سيكون بشرة خير للمحافظة ويساعدها كثيراً فى إرساء قوة الأمن المصرى، وتوصيل رسالة بأن الأقصر آمنة تماماً.