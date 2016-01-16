أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

البابا تواضروس: "مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر"

Google+ Print
البابا تواضروس: "مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر" البابا تواضروس: "مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر"
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الجمعة، خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، أن المشروع يعتبر بمثابة زهرة على جبين ، وعلى وزارة الصحة والدولة بأكملها تدعيم هذا الصرح الخيرى الكبير، مشدداً على أن مثل تلك المشروعات الخيرية تقدم دعم كبير للمرضى الفقراء بمصر.

وأهدى البابا تواضروس فى نهاية جولته لمحافظة الأقصر التى دامت لمدة 5 أيام كاملة، درع أيقونة العائلة المقدسة لمحمد بدر محافظ الأقصر، مؤكداً أنه رجل وضعه الله فى الأقصر ليكون بطل الحاضر والمستقبل للأقصر بأكملها، وأن الخير سيدخلها على يديه فى الأيام المقبلة.

وعبر محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته بالهدية التى قدمها له البابا تواضروس، مؤكداً أن الأقصر حلت عليها البركات فى الأيام الماضية، وقيام البابا بجولات فى مناطق آثار الأقصر سيكون بشرة خير للمحافظة ويساعدها كثيراً فى إرساء قوة الأمن المصرى، وتوصيل رسالة بأن الأقصر آمنة تماماً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر