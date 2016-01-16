شمال سيناء تعلن استجابة 4 من بين 9 مصابين بمرض الإنفلونزا للعلاج بالعريش

اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها قبل قليل استجابة 4 حالات من مرضى الانفلونزا الموسمية بشمال سيناء للعلاج .

وجاء فى البيان : بشأن ما أثير من بلبلة للرأي العام وبث القلق في نفوس الناس بخصوص الأعداد المتوفاة بمرض أنفلونزا الخنازير، نهيب بالسادة المواطنين الكرام بان كل ما يقال ويتداول على صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة ويفتقد إلى الدقة والموضوعية .

وأوضح البيان أن حالات اشتباه الإصابة بالانفولونزا الموسمية بمستشفي العريش العام 9 حالات ، 4 حالات منها تم استجابتها للعلاج والباقي تحت الرعاية الصحية ، و 7 حالات بمستشفي بئر العبد .

وتم إرسال مسحات لمعامل وزارة الصحة بالقاهرة لجميع الحالات، وفى انتظار نتائج التحاليل .

وتابع البيان : مايتردد عن الحالات المتوفاة بأنفلونزا الخنازير غير صحيح، والحالة الوحيدة المتوفاة ونتيجة التحليل ايجابية للمواطن وائل من بئر العبد وكان قادم من السعودية.

وأعراض الأنفلونزا متشابهة ونتائج التحاليل هي التي تثبت ايجابية أو سلبية الحالة .

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