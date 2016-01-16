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محافظ السويس يطمئن على صحة مواطن صدمه سيارته أثناء مرور موكبه

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محافظ السويس يطمئن على صحة مواطن صدمه سيارته أثناء مرور موكبه محافظ السويس يطمئن على صحة مواطن صدمه سيارته أثناء مرور موكبه
قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس بزيارة المواطن على جمال بمنزله بمنطقة كفر حودة للأطمئنان علي صحته بعد خروجه من المستشفى.

كان محافظ السويس قد خرج من استراحته بمنطقة بورتوفيق، أول أمس الخميس وفى الطريق فوجئ سائق السيارة بشاب يستقل دراجة بخارية يظهر فجأة على يمين السيارة فحدث إحتكاك بالسيارة فصدمته دون قصد أثناء مرور موكبه.

وحرص المحافظ على نقله بسيارته للمستشفى العسكرى ولم يتركه حتى أطمئن عليه وخرج المواطن من المستشفى بعد أن استقرته حالته الصحية.
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