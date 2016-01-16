ورشة عمل حول تعديلات قانون الاستثمار بالعين السخنة

أعلن ديوان عام محافظة السويس، إقامة ورشه عمل بمنطقة السخنة لمناقشة عدد من القوانين منها قرار بقانون 83 لسنة 2002 قانون المناطق الإقتصادية والتعديلات التى تمت على قانون 8 لسنة 1997 لإعادة تدوير أموال المستثمر والمساواة بين المستثمرين، واحترام العقود ووجود لجان فض المنازعات بقوة القانون وليس بقرار إدارى.

وأكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس على أهمية تعديلات قانون الاستثمار وتيسير الإجراءات فى إصدار التراخيص من أجل إقامة المصانع والمشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب المستثمرين للمنطقة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصرى.

أشار بيان صادر من الديوان العام الى أن الورشة عقدتها وزارة الاستثمار برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار بحضور اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس وعلاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و رؤساء القطاعات بوزارة الاستثمار وأحمد سمير المتحدث الرسمي باسم الوزارة لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية وتفعيل آلية الشباك الواحد بمجمعات الاستثمار.

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