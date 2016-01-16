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المرور تستعين بـ 5 أوناش لإزالة حطام حادث دائرى المنيب

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المرور تستعين بـ 5 أوناش لإزالة حطام حادث دائرى المنيب المرور تستعين بـ 5 أوناش لإزالة حطام حادث دائرى المنيب
استعان رجال الإدارة العامة للمرور بـ 5 أوناش لرفع حطام حادث انقلاب مقطورة محملة بالزلط من أعلى الدائرى على موقف المنيب، وذلك للبحث عن أى أشخاص أسفل الزلط المتواجد بالموقف لمحاولة استخراجه، كما تقوم الأوناش برفع الرمال المتواجدة، أعلى الطريق الدائرى بعد انقلاب سيارة محملة بالرمال نتيجة الحادث بهدف إعادة الحركة المرورية التى توقفت بالكامل أعلى الطريق للمتجه من مناطق المعادى اتجاه المريوطية.

كانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بسقوط مقطورة محملة بالزلط، من اعلى الطريق الدائرى بالمنيب وعلى الفور أمر بانتقال رجال المرور، لإزالة حطام الحادث و نتج عن الحادث وفاة 7 اشخاص و اصابة 11 اخرين.


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