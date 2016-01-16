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بالفيديو.. كابينة قابلة للانفصال عن جسد الطائرة حال تعرضها لحادث

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بالفيديو.. كابينة قابلة للانفصال عن جسد الطائرة حال تعرضها لحادث بالفيديو.. كابينة قابلة للانفصال عن جسد الطائرة حال تعرضها لحادث
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى انتشارا واسع لمقطع تخيلى لكابينة طيران قابلة للانفصال عن جسد الطائرة المدنية حال تعرضها لحادث بالجو ، وفى حال تنفيذ الفكرة فقد تمثل وسيلة لإنقاذ حياة الركاب خلال الرحلات .

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الاختراع الذى ابتكره رجل يدعى "تاتارينكو فلاديمير نيكوليفيتش" أثار أراء متضاربة فى مواقع التواصل الاجتماعى ، فالمخترع قام بعرض مقطع فيديو تخيلى لشرح ابتكاره الذى عمل على تطويره لمدة 3 سنوات لمعرفة ردود أفعال الجماهير.

ويعرض مقطع الفيديو كيفية انفصال كابينة الركاب عن جسد الطائرة فى حال تعرضها للسقوط، حيث ستكون متصلة بمظلات عملاقة ستعمل على هبوط الكابينة بشكل آمن ، وستكون أمتعة الركاب متواجدة داخل جسد الكابينة المنفصلة، لمنع فقدان حقائب الركاب فى حال تعرض الطائرة لأى حادث.

وقد شكك البعض فى مدى عملية الفكرة بعد مشاهدة الفيديو، متسائلين عن مصير الكابينة إذا اصطدمت بجبال أو مبنى ما، وأيضا عن مصير طاقم الطائرة المكون من الربان ومساعديه والمضيفين.


>- وزير الطيران المدنى: التعاقد على شراء 8 طائرات لتطوير أسطول "مصر للطيران"

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مصر 365

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