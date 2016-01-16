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بالصور.. ضبط طن بانجو داخل مخزن سرى وتدمير مزرعة على مساحة 2 فدان برأس سدر

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بالصور.. ضبط طن بانجو داخل مخزن سرى وتدمير مزرعة على مساحة 2 فدان برأس سدر بالصور.. ضبط طن بانجو داخل مخزن سرى وتدمير مزرعة على مساحة 2 فدان برأس سدر
تمكن رجال مباحث رأس سدر من ضبط طن بانجو داخل أحد المخازن السرية بمنطقة الرينة التابعة لدائرة القسم، وبندقية بلجيكى الصنع ماركةfn عيار7,62x 51، وسيارة بدون لوحات معدنية، وتدمير 2 فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر.

وردت معلومات الى الرائد محمد يونس رئيس مباحث راس سدر تفيد بوجود مخزن سرى بمنطقة الروينة بداخله كمية من نبات البانجو المخدر، وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، والعقيد أسامة النواوى رئيس المباحث الجنائية بجنوب سيناء الذين أمروا بسرعة ضبط المخدرات والمتواجدين بالمخزن.

وتم تشكيل فريق من رجال المباحث ضم العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث بخليج السويس، والمقدم أيمن وحيد مفتش مباحث رأس سدر، والرائد محمد يونس رئيس مباحث رأس سدر، والنقيب أحمد عثمان، والنقيب أحمد قابيل معاونى مباحث رأس سدر، وأثناء البحث عن المخزن تم العثور على سيارة بدون لوحات معدنية، وبمداهمة المخزن عثر على طن بانجو وبندقيية بلجكية الصنع ماركة اف انFn ولم يتم العثو على أى متهمين بالمخزن.

وأثناء التجول فى منطقة الرينة للبحث عن أى مواد مخدرة أخرى عثر الفريق على مزرعة تقدر بـ2 فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر، وتم تدميرها بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة برقم 50 لسنة 2016 جنايات رأس سدر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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