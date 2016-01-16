خبر في الجول - كواليس تغيير الزمالك دفته من شيكاتارا لمايوكا.. ومكالمة حسمت الصفقة

إيمانويل جديد في صفوف الفريق الأبيض. تجربتين سابقتين مع الاسم كانا ناجحين في الزمالك، الأولى مع إيمانويل كوارشي والثانية مع إيمانويل إيمنيكي.. والأن جاء الدور على إيمانويل مايوكا.

تعاقد الزمالك مع إيمانويل مايوكا، اللاعب الزامبي لفريق ميتز الفرنسي بشكل رسمي.

الصفقة لم تستغرق وقتا طويلا في المفاوضات، إذ أن مسئولين القلعة البيضاء أتموا التعاقد مع اللاعب سريعا، وقيدوه في قائمة النادي الإفريقية.

ويكشف Filgoal.com تفاصيل تعاقد الزمالك مع اللاعب الزامبي صاحب الـ 25 عاما.

رسميا - ميتز يعلن انضمام مايوكا للزمالك

إيمانويل مايوكا لم يكن مطروحا أمام الزمالك، وكان المهاجم النيجيري تشيسوم شيكاتارا لاعب فريق أبيا واريورز هو الخيار الأول أمام الجهاز الفني.

كريم فتحي عضو جهاز التسويق السابق في الزمالك، عرض إيمانويل مايوكا على أمير مرتضى منصور نجل رئيس النادي، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب كبير من قبل أمير مرتضى بعد أن علم بخوض اللاعب لتجربة في الدوري الإنجليزي من قبل مع فريق ساوثامبتون.

أمير مرتضى منصور بدوره عرض الفكرة على أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق، ورحب ميدو بالفكر بشدة وأكد أنه سيكون الخيار الأول أمام وليس شيكاتارا إن تسنى لهم ضمه.

أزمة ميتز الاقتصادية

الصفقة لم تكلف الزمالك ماديا كثيرا، إذ أن ميتز الفرنسي وهو أخر نادي لعب له إيمانويل مايوكا يعاني أزمة مادية في الوقت الحالي، واللاعب نفسه لم يتقاض مستحقاته منذ فترة طويلة.

وهو ما جعل إيمانويل مايوكا يتفق مع إدارة ميتز على أن يحصل هو على مقابل الصفقة، وفي المقابل يتنازل عن مستحقاته لديهم، وبالتالي فقد كلفت الصفقة مبلغ مليون و600 ألف دولار حصل عليهم اللاعب بمفرده.

مشكلة الوكلاء

العقبة التي عطلت الصفقة قليلا تمثلت في وكلاء اللاعبين، إذ أن اللاعب تلقى اتصالات عديدة من وكلاء لاعبين تحذره من الأوضاع الأمنية في مصر، ومن تأثير تجربته السابقة في إسرائيل على الرأي العام المصري الذي قد لا يتقبل ذلك.

وكان لمايوكا تجربة سابقة في الدوري الإسرائيلي قبل 6 سنوات مع نادي مكابي تل أبيب استمر لموسمين من 2008 وحتى 2010.

مايوكا كان في حيرة من أمره، إلا أن ميدو تحدث إليه هاتفيا وأخبره أن كل ذلك لن يؤثر عليه، وطمأنه على الأوضاع الأمنية في مصر وأخبره بأنه سيكون له دورا كبيرا في الفريق حال وصوله، بالنظر لخطة ميدو مع الفريق.

في الوقت ذاته، أرسل النادي خطابا للاعب ووكيل أعمال أخطره بأن الصفقة إن لم تتم خلال ساعتين على الأكثر، فإن النادي سيصرف نظر عن الصفقة بشكل نهائي بسبب الارتباط بالقائمة الإفريقية.

مايوكا ووكيله اقتنعا بعرض الزمالك وقررا الموافقة على العرض، وهكذا أصبح إيمانويل مايوكا لاعبا في صفوف الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

طالع أيضا - ميدو لـ في الجول: قررنا قيد مايوكا إفريقيا.. وموقف رمزي خالد لم يتحدد