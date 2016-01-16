3 أهداف يسعى الزمالك لتحقيقها أمام اتحاد الشرطة

يلتقي الزمالك مع نظيره اتحاد الشرطة، مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

المباراة ستقام على ملعب "بتروسبورت" الخاص بنادي الزمالك، في تمام السادسة مساءً، وسيدير اللقاء تحكيميا، الحكم وليد عبد الرازق.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف حصد نقاط ثلاث، يبدو أنهم في المتناول بالنظر للمستوى الذي ظهر عليه اتحاد الشرطة هذا الموسم.

الزمالك سيسعى للفوز بكل تأكيد، لكن الفوز لن يكون الهدف الوحيد، فثمة 3 أهداف أخرى من مباراة الفريق الأبيض أمام اتحاد الشرطة.

ترسيخ الثقة

تولى الجهاز الفني الجديد للزمالك قيادة الفريق بدءا من مباراة الداخلية في الجولة قبل الماضية، ورغم أن الجهاز الجديد استلم المهمة قبل المباراة بيوم واحد، إلا أنهم حققوا الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

المباراة التالية كانت أمام إنبي، وفيها فاز الزمالك أيضا بهدف مقابل لا شيء، ولكن الأداء لم يكن مقنعا بشكل كبير في المباراتين.

فوز الزمالك على اتحاد الشرطة في المباراة المقبلة، سيضفي مزيد من الثقة والاستقرار على جهاز الزمالك، الذي لم يتحدد بشكل كامل سوى يوم أمس، حين عاد إسماعيل يوسف للجهاز وانضم لهم سيد متولي، وخرج عبد الحليم علي من التشكيل.

وسيكون زرع ثقة الجمهور في الجهاز الجديد خطوة هامة في تلك المباراة، قبل مرحلة من المباريات الصعبة للفريق بعد ذلك، تبدأ بمباراة المصري ثم سموحة والأهلي.

الصدارة

فوز الزمالك على اتحاد الشرطة أيضا سيعني تصدر الفريق الأبيض لصدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق مصر للمقاصة صاحب نفس الرصيد، لكن الزمالك يملك مباراتين أقل مؤجلتين.

تجهيز بدلاء

الهدف الثالث للزمالك من مباراة اتحاد الشرطة هو تجهيز البدلاء، ليملك الزمالك فريق بديل يمكنه تعويض الأساسيين في أي وقت.

أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك ضم بعض الناشئين لقائمة المباراة، متمثلين في عمر صلاح حارس المرمى والمهاجم مصطفى محمد ليكونا جاهزين إن احتاج الفريق لهما في الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، سيحاول ميدو إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشتركوا في المباريات الأخيرة مثل إبراهيم صلاح وأحمد حمودي، ليكونوا أيضا جاهزين للمرحلة المقبلة من بطولة الدوري.