موجز الصحافة المحلية.. "أسبوع أشغال شاقة فى الحكومة والبرلمان"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "أسبوع أشغال شاقة فى الحكومة والبرلمان"، حيث يدخل مجلسا "الــوزراء" و"النــواب" بدءاً من اليوم السبت، أســبوع أشغال شاقة، إذ يســتعد الأول لإنهاء كل الملفــات المرتبطــة بزيارة الرئيــس الصينى إلى مصر ، فيما يستعد الثانى غداً الأحد، لمناقشة تقارير اللجان النوعية، حول "340 قرار بقانون"، التى صدرت فى غيبة البرلمــان، وقام المجلس بإحالتها، إلى لجانه النوعية، حسب الدستور لتمريرها والموافقة عليها.

وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"الأهرام"، عن أنه تم الاتفاق بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الدوليين المنفذين لدراسات سد النهضة الإثيوبى على تسليم العرض الفنى المشترك خلال الأسبوع الاخير من يناير الحالى، تمهيداً للتعاقد مع المكاتب فى الموعد المحدد ببداية فبراير المقبل.

وعلمت صحيفة "أخبار اليوم"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتزم إقامة أسواق متخصصة فى عدد من القطاعات المختلفة على الأراضى التى تتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها، علاوة على البدء الفورى فى تدشين حملة لحماية العلامات التجارية فى الأسواق بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، إلى أن رئاسة الجمهورية، أنهت حالة الجدل حول قرار موافقة مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمديد مشاركة القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب لمدة عام إضافى، وقال مصدر رئاسى إن قرار المجلس سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه، وفقاً للمادة 152 من الدستور.

وعلمت "الشروق" أن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أبدى انزعاجه مما أسماه "الهجوم المبكر" على البرلمان الجديد فى وقت يستعد فيه المجلس لعقد جلسته العامة غداً، من أجل التصويت على القوانين التى صدرت فى غيابه.