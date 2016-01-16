برج الميزان حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> تحاول فى الفترة القادمة أن تغير من عملك وهذا سيكون أفضل بكثير فدائما التجديد فى الخبرات يصقل مواهبك ويجعلك تخرج أفضل مالديك، حاول أن تتقرب من زملاء العمل أكثر من ذلك ولا تتخذ مواقف معادية فهذا سيؤثر على شعبيتك فى المكان. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

> تعرضت لكثير من التجارب الفاشلة التى اثرت على حياتك العاطفية حاول أن تتجاوز الأزمات السابقة بفتح باب قلبك على الحياة الجديدة ، هناك شخص مناسب يبحث السبل للتقرب منك لا تبعد أكثر من ذلك وتقرب فقد يكون النصيب. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> المشاكل الصحية تحيط بك بسبب حالتك النفسية والمزاجية الغير مستقرة حاول أن تتغلب على ذلك فهى تضعف جهازك المناعى وتجعلك عرضة للأمراض، قم وغير من هواء غرفتك وأجعل الشمس تدخل إلى حياتك ليتبدد المرض بصحة وعافية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

> لا تتوقع السئ فتجدة فأنت على موعد للحياة السعيدة فيبن عشية وضحاها يبدل الله من حال إلى حال ، ودائما الشخص المتفائل يجد أبواب أمل جديدة للعيش بسعادة وفرح بين الناس.

شبكةعيونالإخبارية

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