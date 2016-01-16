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برج الأسد حظك ليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج الأسد حظك ليوم الأحد 17 يناير 2016 برج الأسد حظك ليوم الأحد 17 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..
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تتعرض لبعض المشاكسات من قبل زملائك فى العمل، فحاول أن تتحكم فى كل هذه الأوضاع السيئة، ولا تجعل الفرصة تفوتك وتضيع هذه المهنة من بين يديك، فكل ما عليك أن تعرف كيف تدير هذه الأزمة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..
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على الرغم من أنك تحاول جاهداً أن تتحكم فى مشاعرك السلبية اتجاهه بسبب بعض التصرفات الغريبة التى قام بها مؤخراً، إلا أنه واجب عليك القيام بمحاولات أخرى لإعادة العلاقات بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى...
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أوضاعك الصحية جيدة خصوصاً أنك بدأت تهتم بتناول الأكل الصحى مؤخراً، وتستمع إلى نصائح الأطباء، فكل ما عليك الآن أن تهتم أكثر لتصبح حياتك أفضل مما هى عليه.

توقعات علماء الفلك لك..
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يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة، ستكون أفضل بكثير من الماضية، وأن الأوضاع جميعها ستتحسن كثيراً، فحاول أن تتخلص من نظرتك السلبية إلى أوضاعك حتى تشعر بأن هناك شيئ يحدث.

 

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