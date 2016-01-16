برج الثور حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

الثور على الصعيد المهني: الأجواء غير مستقرة للتقدم بالشكاوى والدخول فى مجالات النقاش حول مشكلات قديمة، أحذر الانجراف فى هذه الاجواء، لانها ستعصف بالعديد من أفكارك القادمة
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على الصعيد العاطفى: اندفاعك فى مشاعرك لن يجلب لك السعادة، حاول ان تهدأ أكثر وتتوخى الحذر، فليس كل ما يظهر لك حقيقى
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برج الثور على الصعيد الصحى :- التوتر الزائد يجعلك عرضة للأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفى،توخى الحذر من الانفعالات الفترة المقبلة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمشاحنات والاجواء غير المستقرة، حاول أن تستخدم عقلك ، فكر بهدوء واترك انفعالاتك، عنادك سيجعلك تتكبد مزيداً من الخسائر، تقبل النصائح وركز أكثر فى التفاصيل، اهتم ببواطن الأمور ، فالظواهر لا تعلمك كل شىء، اهتم اكثر بصحتك، فأنت وحدك ستدفع ثمن انفعالاتك الزائدة.
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شبكةعيونالإخبارية
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