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برج الثور حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

الثور على الصعيد المهني:
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الأجواء غير مستقرة للتقدم بالشكاوى والدخول فى مجالات النقاش حول مشكلات قديمة، أحذر الانجراف فى هذه الاجواء، لانها ستعصف بالعديد من أفكارك القادمة

على الصعيد العاطفى:
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اندفاعك فى مشاعرك لن يجلب لك السعادة، حاول ان تهدأ أكثر وتتوخى الحذر، فليس كل ما يظهر لك حقيقى

برج الثور على الصعيد الصحى :-
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التوتر الزائد يجعلك عرضة للأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفى،توخى الحذر من الانفعالات الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمشاحنات والاجواء غير المستقرة، حاول أن تستخدم عقلك ، فكر بهدوء واترك انفعالاتك، عنادك سيجعلك تتكبد مزيداً من الخسائر، تقبل النصائح وركز أكثر فى التفاصيل، اهتم ببواطن الأمور ، فالظواهر لا تعلمك كل شىء، اهتم اكثر بصحتك، فأنت وحدك ستدفع ثمن انفعالاتك الزائدة.

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مصر 365

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