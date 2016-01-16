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برج الجدى حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

الجدى على الصعيد المهني:
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تبذل قصارى جهدك لتثبت انك الأجدر بتولى مهام صعبة فى العمل، تحظى بقبول من رؤسائك و تجنى ثمار تعبك قريباً، وتحسم ملحوظ فى احوالك المالية.

على الصعيد العاطفى:
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غموضك يجعلك محط انتباه الجميع، وهو احد اسرار جاذبيتك، حاول ان تصرح بمشاعرك لشريك حياتك، فالكتمان لن يخدمك فى المواقف القادمة

برج الجدى على الصعيد الصحى :
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تعيش أفضل حالاتك الصحية،و أفكارك الايجابية تنعكس على صحتك، ممارسة الرياضة ستحافظ على حالتك المزاجية

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمفاجئات السارة والردود غير المتوقعة، جهودك فى العمل ستجنى ثمارها قريباً وتتحسن احوالك المالية بشكل ملحوظ، أصدقائك القدامى سيفاجئونك بأحداث سارة، وغموضك سر جاذبيتك، لكن احذر فى التمادى فى الغموض مع شريك حياتك، حالتك الصحية فى تحسن مستمر احذر من الأرهاق ، واحرص على ممارسة رياضتك المفضلة وشاهد افلامك المحببة، أوقات فراغك ستمكنك من ممارسة هوياتك الأدبية ، وسينعكس ذلك على ادائك فى العمل وحالتك المزاجية بشكل عام.

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مصر 365

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