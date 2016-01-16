برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

>

فى طريقك لتحقيق أحلامك، فالأوضاع فى العمل تتحسن تدريجياً فكن على استعداد لتولى منصب فى العمل، فقط إذا تخلصت من طريقتك السيئة والمعتادة فى إدارة العمل.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>ربما تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير فيما يخص علاقتك بالحبيب، حاول أن تعطيه مساحته الخاصة للتعبير عن مشاعره ولا تزعجه بالتصرفات الغريبة، وغير المنطقية، كما أنه من الممكن أن تحقق الكثير من النجاحات فى الوقت المقبل.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

تعانى بعض المتاعب الصحية بسبب القسوة على نفسك فى الأيام الماضية، حاول علاج المشكلة بسرعة حتى لا تتدهور صحتك وتؤثر على أدائك فى العمل. برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم السبت، يتوقع علماء الفلك ارتفاع أسهمك عند العديد من الأشخاص، وزيادة قوتك فى مهنتك، ولكن أحذر من الحسودين والمحيطين بك وتذكر أن عدوك هو أبن كارك.