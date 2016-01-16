برج الحمل حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> هناك شخص ما يحاول أن يستخدمك فى لعبة السلطة بالعمل، ومن أجل ذلك يحاول أن يتملقك ويسيطر عليك بالعبارات الطنانة والأفكار التى يتوهم أنها ستغريك وتدير رأسك، حاول أن تتجاهله ولا تأخذ سوى الحقائق التى تحتاج إليها وامضى قدما. على الصعيد العاطفى:

> القدر يلهمك بأن تندفع وتلبى الدعوة الرومانسية التى تتلقاها، وألا تفكر طويلاً فى تداعيات القرار الذى تأخذه، فاندفع مع التيار ولا تفكر كثيرًا فى المستقبل الذى يجعلك تبطئ من قوة اندفاعك نحو الشخص الذى تنجذب إليه. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> تجنب أن تأكل كل ما تشعر برغبة شديدة فى تناوله لأن هذا ليس جيدًا لصحتك خاصة اليوم، يمكن أن تلبى بعض رغباتك ولكن دون إسراف وضع فى حسبانك وضعك الصحى على المدى الطويل. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> كن حذرًا من محاولات الناس للاستفادة منك ولا تجعلها تتحول إلى استغلال، وقيم الأشخاص الذين تسبغ عليهم كرمك فليس بإمكان الجميع أن يتفهم سخائك وطبيعة شخصيتك الودودة.

شبكةعيونالإخبارية

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