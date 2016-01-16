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برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

على الصعيد المهني:
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سيكون لكلماتك قوة كبيرة اليوم فى مكان عملك وستكتشف أنه بإمكانك التأثير على الكثير من الناس بالمعلومات التى تشاركها مع الآخرين، وستدرك ربما للمرة الأولى أن المعلومات التى لديك قيمة فحاول أن تحصل على المزيد منها.

على الصعيد العاطفى:
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علاقة الحب ستكون على رأس أولوياتك اليوم، تشعر برغبة شديدة فى أن تغازل شريكك وأن تمنحه الكثير من الاهتمام اليوم وهو شيء جيد لأنك فى الفترة الأخيرة كنت مقصرًا بشدة فى حقه، واستعادة توازن العلاقة أمر ضرورى.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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بعض المشاكل الصحية الطفيفة القديمة تعود إلى الظهور على السطح اليوم، ومن الأفضل أن تتحرك من أجل علاجها فورًا لأن المستويات العالية من الإجهاد يمكن أن تؤدى إلى مشكلات صحية متفاقمة فكن حذرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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قد تواجه أزمة صعبة اليوم أو موقفًا محرجًا تحتاج من أجل الخروج منه لاستخدام عقليتك الخلاقة لحل المشكلة، ولا تقلق سيكون بإمكانك أن تخرج من المشكلة وسيساعدك إبداعك فى الوصول إلى حل.

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مصر 365

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