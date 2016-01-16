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برج السرطان حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

على الصعيد المهني:
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عقلك ثابت ويركز على جانب واحد اليوم مما يجعل من الصعب على الآخرين التأثير عليك فى أى اتجاه، فكن حذرًا من ذلك لأن العمل يحتاج الكثير من المرونة خاصة إذا كنت تعمل فى فريق وقد يعرضك تشبثك برأيك إلى مشكلة.

على الصعيد العاطفى:
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حاول أن تقاوم إغراء مشاركة أسرارك العاطفية الدقيقة مع شخص ما فى العمل لأن هذا فكرة غير جيدة كما أنها توحى بأنك شخص غير جدير بالثقة، إذا احتجت للحديث عن هذه الأسرار قاسمها مع صديقك المقرب.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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صحتك تتعرض إلى تطورات جيدة اليوم، نتيجة لاتباعك نظامًا غذائيًا منتظمًا سيبدأ فى منحك نتائج إيجابية، لذا ستشعر بأنك مختلف ومنتعش عقليًا وجسديًا.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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تحتاج المال بشدة هذه الأيام لكن هذا لا يعنى أن يتحول المال إلى هاجس يشغلك طوال الوقت لأن هذا قد يؤثر على راحتك واختياراتك وحتى صداقاتك تأكد أنه فى النهاية ما تمر به أزمة مؤقتة ستنقضى سريعًا.

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مصر 365

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