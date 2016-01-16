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برج القوس حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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ركز تفكيرك على تحقيق أهدافك ولا تفكر فى أشياء أخرى ولا تسمح للآخرين بأن يضيعوا أهدافك ويخلطون ورق اللعب، لديك إمكانيات عقلية هائلة فاستفد من هذه الثروة الرائعة من الموارد المخزنة فى رأسك ولا تقمع أفكارك.

على الصعيد العاطفى:
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لا تسمح للعثرات الصغيرة بينك وبين الشريك بأن تتسبب فى إفساد يومك، خاصة إذا كنت تعرف جيدًا من قلبك أنه يكن لك كل الحب والتقدير، وسوف يقدر شريكك لك هذا التسامح ويصبح ممتنًا تجاهك وهذا الامتنان سيؤثر بشكل قوى لا يصدق.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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امنح نفسك بعض الوقت للاسترخاء والتأمل فهذا يفيدك جدًا على الصعيد الصحى وسيساعدك على أن تركز بدرجة تحتاجها بشدة لتنجز فى يومك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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حرر نفسك من التفاصيل الصغيرة المزعجة فى الحياة ولا تركز فيها وتمنحها الكثير من اهتمامك كى تتمكن من الاستمتاع بالحياة وتجد لديك طاقة تمكنك من مواصلة التقدم نحو أهدافك.

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مصر 365

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