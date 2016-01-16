برج العذراء حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حالات التوتر فى طريقها للانتهاء، انت تسير على الطريق الصحيح ، أثبت نفسك واجعل أفكارك الايجابية تدخل حيز التنفيذ.أنت محب للذكريات،لكن لا تجعلها سبباً تعلق عليه مواقف تعيشها الآن مع شريك حياتك، فلكل وقت ذكرياته، عش يومك واستمتع باوقاتك مع شريك حياتك.ضغوطك النفسية تسبب لك العديد من المشكلات الصحية ، وبداية انتهاء التوتر اليوم تعيد لك قدراً عالياً من صفائك الذهنىيتوقع علماء الفلك لبرج العذراء اليوم، أن يكون يوماً الطاقة الايجابية محاولاتك المستمرة فى اكتشاف من حولك، تكسبك قدر عالى من الاحترام بينهم، وحاول أن تحتفظ بانتقاداتك اللاذعة و استغل الوقت لتثبت نفسك و تظهر تميزك للجميع، لا تجعل الذكريات تحرك مسار حياتك، نحيها جانباً، وحاول ان تبنى ذكريات جديدة تدوم لفترات طويلة.