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برج العذراء حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

العذراء على الصعيد المهنى:
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حالات التوتر فى طريقها للانتهاء، انت تسير على الطريق الصحيح ، أثبت نفسك واجعل أفكارك الايجابية تدخل حيز التنفيذ.

على الصعيد العاطفي:
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أنت محب للذكريات،لكن لا تجعلها سبباً تعلق عليه مواقف تعيشها الآن مع شريك حياتك، فلكل وقت ذكرياته، عش يومك واستمتع باوقاتك مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحي:
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ضغوطك النفسية تسبب لك العديد من المشكلات الصحية ، وبداية انتهاء التوتر اليوم تعيد لك قدراً عالياً من صفائك الذهنى

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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يتوقع علماء الفلك لبرج العذراء اليوم، أن يكون يوماً الطاقة الايجابية محاولاتك المستمرة فى اكتشاف من حولك، تكسبك قدر عالى من الاحترام بينهم، وحاول أن تحتفظ بانتقاداتك اللاذعة و استغل الوقت لتثبت نفسك و تظهر تميزك للجميع، لا تجعل الذكريات تحرك مسار حياتك، نحيها جانباً، وحاول ان تبنى ذكريات جديدة تدوم لفترات طويلة.

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مصر 365

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