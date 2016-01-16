نيمار: صلاح ممتاز ولن أعلق على ظُلم تشيلسي له

"هو ممتاز. يتمتع بمهارات هجومية وسرعة جيدة تجعله يتألق في المباريات".. هكذا تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الجناح المصري محمد صلاح.

ثالث أفضل لاعب في العالم نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة تواجد في فعالية شركة PES العالمية احتفالا بالإصدار الجديد للشركة.

ودعت الشركة العديد من الصحف العالمية من مختلف أنحاء العالم لتتواجد في الحدث وتوجيه الأسئلة إلى نيمار. ومن بين تلك الصحف تواجدت صحيفة الأخبار المصرية.

وتحدث نيمار مع صحيفة الأخبار المصرية عن محمد صلاح قائلا: "بالفعل شاهدت محمد صلاح في المباريات. فأنا عاشق لكرة القدم وأقضي أغلب وقتي وأنا أشاهد مباريات كرة القدم في الدوريات المختلفة".

وأضاف "هو لاعب ممتاز ويتمتع بمهارات هجومية وسرعة جيدة تجعله يتألق في المباريات. ويبدو إنه أصبح يلعب بأريحية أفضل ويؤدي بشكل أقوى عندما انتقل إلى روما".

وأكمل حديثه قائلا: "الدوري الإيطالي من الدوريات الكبيرة التي تظهر اللاعبين أمثال صلاح".

في تشيلسي

ورفض نيمار التطرق في حديثه عن محمد صلاح خلال فترة تواجد الجناح المصري مع تشيلسي.

ووجه صحفي جريدة الأخبار سؤالا إلى نيمار قائلا: "هل تري أن صلاح تعرض للظلم من وجوده في تشيلسي كناد ينافس علي لقب الدوري الإنجليزي ولديه عدد كبير من النجوم في مركزه أم ظلم بسبب مورينيو؟".

وأجاب نيمار: "أرفض التعليق على هذا الأمر".

وأوضح "أنا لاعب كرة قدم ولا يمكنني التعليق على ما يحدث للاعبين زملائي في فرق أخرى".

ويستعد محمد صلاح للظهور مع روما في مواجهة هيلاس فيرونا. مواجهة هي الأولى للذئاب تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

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ولعب صلاح هذا الموسم 21 مباراة بقميص روما في ثلاث بطولات. 15 في الدوري الإيطالي 5 في دوري أبطال أوروبا ولقاء واحد في كأس إيطاليا.

وسجل صلاح 6 أهداف ونجح في صناعة هدفين.