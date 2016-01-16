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نيمار: ما زلت أتذكر أبو تريكة وصلاح بسبب ما حدث منهما

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نيمار: ما زلت أتذكر أبو تريكة وصلاح بسبب ما حدث منهما نيمار: ما زلت أتذكر أبو تريكة وصلاح بسبب ما حدث منهما

هل يتذكر نيمار دا سيلفا الساحر البرازيلي مواجهة منتخب في عام 2012 في أولمبياد لندن؟ نعم يتذكر كل تفاصيل المباراة. بل وإنه "حتى الآن يتذكر محمد أبو تريكة ومحمد صلاح".

ثالث أفضل لاعب في العالم نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة تواجد في فعالية شركة PES العالمية احتفالا بالإصدار الجديد للشركة.

ودعت الشركة العديد من الصحف العالمية من مختلف أنحاء العالم لتتواجد في الحدث وتوجيه الأسئلة إلى نيمار. ومن بين تلك الصحف تواجدت صحيفة الأخبار المصرية.

وأثناء حديث نيمار مع صحيفة الأخبار المصرية عاد بذكرياته إلى عام 2012 وبالتحديد مواجهة البرازيل ومصر في الأولمبياد بلندن. وقال نيمار: "منتخب مصر كان يمتلك فريقا قويا جدا وقد أرهقونا بشدة".

وأضاف "ما زلت أتذكر اللقاء حتى الآن. كان يضم مجموعة مميزة مثل محمد أبو تريكة ومحمد صلاح".

وعن محمد أبو تريكة ومحمد صلاح، قال نيمار: "كانا ثنائيا متفاهما جدا في الملعب. فاجأنا هذا الثنائي بتحركاتهما ونقل الكرة بينهما حتى استطاع الثنائي أحراز هدفين".

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وقتها تقدم المنتخب البرازيلي على مصر بثلاثية مقابل لاشيء من بينهم هدف برأسية نيمار. قبل أن يسجل أبو تريكة هدف مصر الأول وصلاح الهدف الثاني في الشوط الثاني

القارات 2009

وهل يتذكر نيمار دا سيلفا مواجهة البرازيل أمام مصر في كأس القارات 2009؟ نعم يتذكر أيضا.

وتحدث نيمار عن مواجهة البرازيل ومصر في 2009 قائلا: "منتخب مصر كان أيضا فريقا جيدا جدا وقدم مباراة رائعة وكان ندا قويا لنا خلال المباراة".

وتابع "احتاجنا إلى ركلة جزاء في النهاية من أجل الفوز. كان فريقنا قويا أيضا ويضم ريكاردو كاكا وروبينيو وألكسندر باتو وفي نفس الوقت منتخب الفراعنة كان عنيدا حتى النهاية".

وفاز منتخب البرازيل 4-3 على حساب مصر في كأس القارات بركلة جزاء في الثواني الأخيرة".

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فيديو اليوم السابع

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