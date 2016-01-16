أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

على الصعيد المهني:
>

لا تجعل اليأس ينتاب منك فبعض المشاكل التى تمر بها هذه الأيام لن تستمر كثيرا حاول أن تعالج الأمور ببعض ن الصبر والحكمة حتى تعبر بسفينة أحلامك إلى بر النجاة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:
>

ركود يمر بالأحوال العاطفية لا تتعجل الأمور حتى لا تقع فى نفس المشاكل التى حدثت من قبل، سيكون لديك فرصة كبيرة أن تجد شريك الحياة الذى تحلم به فما مر بك من مشاكل سيجعلك تتحمل المصاعب العادية

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>

أنت من الأشخاص التى تتحمل الألم ولا تفصح عنة حاول أن تراعى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تتعرض للمخاطر عندما تهمل فى مراجعة الطبيب

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
>

ستحقق الكثير من الأحلام المؤجلة وستكون الفترة القادة أفضل فى حياتك، لا تتراجع عن اتخاذ القرارات المصيرية وتؤجلها فدائما المبادرة افضل الحلول وأقصر الطرق للتحقيق الأحلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى