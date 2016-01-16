برج الحوت حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
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لا تجعل اليأس ينتاب منك فبعض المشاكل التى تمر بها هذه الأيام لن تستمر كثيرا حاول أن تعالج الأمور ببعض ن الصبر والحكمة حتى تعبر بسفينة أحلامك إلى بر النجاة.
برج الحوت على الصعيد العاطفى:
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ركود يمر بالأحوال العاطفية لا تتعجل الأمور حتى لا تقع فى نفس المشاكل التى حدثت من قبل، سيكون لديك فرصة كبيرة أن تجد شريك الحياة الذى تحلم به فما مر بك من مشاكل سيجعلك تتحمل المصاعب العادية
برج الحوت على الصعيد الصحي:
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أنت من الأشخاص التى تتحمل الألم ولا تفصح عنة حاول أن تراعى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تتعرض للمخاطر عندما تهمل فى مراجعة الطبيب
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
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ستحقق الكثير من الأحلام المؤجلة وستكون الفترة القادة أفضل فى حياتك، لا تتراجع عن اتخاذ القرارات المصيرية وتؤجلها فدائما المبادرة افضل الحلول وأقصر الطرق للتحقيق الأحلام.
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شبكةعيونالإخبارية
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