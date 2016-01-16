برج العقرب حظك اليوم الأحد 17 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
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لا تحاول مد يدك لتساعد من حولك فى العمل مما جعلك شخص غير مرغوب فيه ولا تنتمى إلى فريق العمل ، حاول تعديل سلوكك لتكون عنصر فعال فى مكانك ولك شعبية ومحبوب.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
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حياتك مع الشريك مذبذبه هذه الأيام حاول أن تبحث عن سبل للاستقرار العاطفى فمزيد من التوتر قد يؤدى إلى دمار العلاقة والانفصال السريع، حاول أن تنقذ حياتك العاطفية ببعض التنازلات وإيجاد الحلول للمشاكل الدائرة بينكم قد تكون الفرصة سانحة لتجديد الحياة.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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تعانى من مشكلة صحية ولكنها بسيطة حاول مراجعة الطبيب لكتابة الأدوية المطلوبة والتى ستؤدى إلى ذهاب العرض سريعا ولكنك تتهاون كثيرا فى حق نفسك، جدد من خطوات حياتك وطريقتك لتبعد شبح الملل والاكتئاب عن حياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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حاول أن تمد أيادى التعاون لكل المحيطين بك حى تكون عنصر فعال ، اسرتك الكبيرة بحاجة لدعمك وربط الأواصر الأسريه فيما بينكم لتكون حياتك أفضل ويذكرك الجميع بالخير.
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شبكةعيونالإخبارية
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