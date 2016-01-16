حبس تشكيل عصابى متهم بخطف طفل فى البحيرة 4 أيام

قرر المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة حبس أعضاء التشكيل العصابى المتهم بخطف الطفل عمرو خالد أنور محمد الشايط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من 9 ساعات متصلة من فريق بنيابة إيتاى البارود بالبحيرة ضم كل من أحمد عزب وعبد الله حسان وكلاء النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار أحمد فوزى عبد العال المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية أشرف الحلبى ومحمد الجمل وهشام بخيت.

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 1327/2016 إدارى مركز شرطة إيتاى البارود بشأن بلاغ خالد أنور محمد الشايط - طبيب بشرى ومقيم بندر إيتاى البارود بغياب نجله عمرو سن 11 طالبا بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة الزهراء الابتدائية ببندر إيتاى البارود عقب استقلاله دراجة بخارية (توك توك) صباح يوم 12 الجارى للتوجه لأداء الامتحان وقيام إدارة المدرسة بالاتصال به هاتفيا وإبلاغه بعدم حضور نجله للمدرسة وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول وطلب مبلغ مليون جنيه "فدية" مقابل إعادة نجله.

وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث والرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث قسم شرطة إيتاى البارود وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى عدة حقائق تمثلت فى الآتى، تمتع والد الطفل بمكانة اجتماعية بمحيط سكنه وعمله لكونه أحد الأطباء المشهورين بدائرة المركز، كما أنه ميسور الحال الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من التعاطف بين أوساط العائلات والمواطنين بدائرة مركز إيتاى البارود بصفة خاصة ومحافظة البحيرة بصفة عامة.

ومن خلال التطبيق الجيد لبنود خطة البحث وتوزيع الأدوار بين السادة الضباط أعضاء الفريق فقد توصلت التحريات السرية إلى أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل عمرو خالد محمد الشايط تشكيل عصابى مكون من "م ا ال ال"، محصل بشركة مياه الشرب بإيتاى البارود (زعيم التشكيل)، "و ع إ ح" محصل بشركة مياه الشرب بإيتاى البارود، " أ " شقيق الثانى" طالب، و"ال أ ال ال" عاطل، و"م ع ال ع " فنى تبريد وتكيف وجميعهم مقيمين ببندر إيتاى البارود، حيث خططوا واتفقوا فيما بينهم استغلال ذهاب الطفل المجنى عليه إلى المدرسة لأداء امتحان نصف العام صباح يوم 12 الجارى قاموا بخطفه باستخدام دراجة بخارية بقصد الحصول على مبالغ مالية (فدية) من والد المجنى عليه لعلمهم المسبق بحالته المادية، واستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله .

تم ضبط جميع المتهمين بمنزل تحت الإنشاء ملك المتهم الخامس بأرض زراعية متاخمة لشريط السكة الحديد دائرة مدينة إيتاى البارود، وتم تحرير الطفل المختطف بحالة صحية جيدة وكذا ضبط الدراجة البخارية وهاتف محمول ماركة نوكيا وعدد 3 شريحة تليفون المستخدمة فى طلب الفدية.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش أقروا جميعا بارتكاب واقعة خطف الطفل عمرو خالد محمد الشايط، وجاء بمجمل اعترافهم قيام المتهم الأول زعيم التشكيل بالتخطيط لخطف الطفل المجنى عليه، نظرا لمروره بضائقة مالية هو والثانى لوجود عجز لديهما بعهدة تحصيل فواتير شركة المياه العاملين بها، ولمعرفته المسبقة بأفراد أسرته وتحركاتهم بحكم تردده على العقار المملوك لوالده فقام بعرض فكرة خطف الطفل عليهم نظير حصولهما على مبالغ مالية.

وأضاف المتهم الأول بقيامه بتصوير الطفل المجنى عليه على هاتفه المحمول وقام بعرض صورته على المتهمين، الذين تولوا عملية الخطف، حيث تمكن المتهم الثالث حال قيادته الدراجة البخارية المملوكة له من استدراج الطفل واصطحابه بدعوى توصيله إلى المدرسة لأداء الامتحان المقرر عليه وخلال ذلك تمكن المتهمان الرابع والخامس من تقييد الطفل وتوثيقه بقفيز بلاستيك وتكميم فمه والتوجه به إلى المنزل المهجور المملوك للخامس (مكان تحرير الطفل) ثم بدأ زعيم التشكيل بالاتصال بأهلية الطفل للتفاوض على دفع الفدية.

تم تسليم الطفل لأهله لحسن رعايته عقب ذلك تجمع جمهور من أهل المجنى عليه والمواطنين القاطنين بمدينة إيتاى البارود أمام ديوان المركز، حاملين لافتات شكر للوزير وقيادات الوزارة والمديرية وأشادوا بجهود رجال الشرطة فى إعادة الطفل وسط ملحمة من الحب والتواصل بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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