في_إنجلترا – الأسبوع الـ21 - مباريات مجنونة وأهداف قاتلة.. وانتفاضة القاع

عبر وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق عن سعادته البالغة بإبرام الأهلي صفقة ضم عمرو السولية لاعب الشعب الإماراتي.

وتعاقد الأهلي رسميا مع عمرو السولية قادما من الشعب الإماراتي، بعد نصف موسم خاضهم في الإمارات قادما ن الإسماعيلي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لـ FilGoal.com: "عمرو السولية سيكون مفيدا للإسماعيلي بشكل كبير لأنه يستطيع المشاركة في أكثر من مركز".

وليد أتبع "السولية في الأساس لاعب خط وسط مدافع وليس كما يظن البعض أنه لاعب وسط متقدم مثل صالح جمعة أو حسام غالي"؟

وأضاف "الإسماعيلي أراد في فترة من الفترات أن يلعب السولية في المراكز الهجومية، فأجاد بها واشتهر على ذلك، لكنه في الأساس محور دفاعي".

وليد صلاد الدين أوضح "وهذا يعني أن السولية سيكون مفيدا في مركز المحور الدفاعي بجانب حسام عاشور، والذي يتأثر الفريق كثيرا في غيابه، ويضطر لإشراك لاعبين في غير مراكزهم مثل رامي ربيعة".

وأتم "عمرو السولية مازال صغير بما أنه يبلغ من العمر 26 عاما، وهذا يعني أن الأهلي سيستفيد منه لفترة طويلة، ومن وجهة نظري، فبانضمامه، على الإسماعيلي أن يلعب بلاعب ارتكاز دفاعي واحد، وأن يكون هو عمرو السولية".