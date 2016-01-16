أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأنيميا والجوع والحركة المفاجئة.. تعرفى على أسباب الدوخة فى الحمل

Google+ Print
الأنيميا والجوع والحركة المفاجئة.. تعرفى على أسباب الدوخة فى الحمل الأنيميا والجوع والحركة المفاجئة.. تعرفى على أسباب الدوخة فى الحمل
الدوخة أحد أعراض الحمل المبكرة لدى السيدات، وقد تعانى بعضهن من استمرار الدوخة بين الحين والآخر حتى اقتراب موعد الولادة، لعدة أسباب.

التغييرات الهرمونية تسبب الدوخة فى الحمل


>وتوضح الدكتورة يسرية محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الدوخة ترتبط بشكل كبير بالتغييرات الهرمونية الكثيرة التى تحدث للمرأة خلال فترة الحمل، والتى قد تساعد على إرخاء الأعصاب واضطراب معدل ضغط الدم بالانخفاض، أو بسبب تحميل الجنين على شريان الدم فى الجسم، ما قد يسبب الدوار، وهو شعور مزعج للحامل.

أسباب الدوخة فى الحمل


>وتابعت استشارى النساء والتوليد حديثها: كثير من العوامل قد تصبح سببا فى المشكلة، من أهمها شعور الحامل بالجوع أو عزوفها عن تناول الطعام بشكل منظم وعلى شكل وجبات صغيرة مليئة بالعناصر والفيتامينات التى يحتاجها جسمها والجنين، كما تعد إصابة الكثير من الحوامل بالأنيميا وضعف نسب الحديد فى الجسم بشكل عام سببا مهما للدوار أو الدوخة الفجائية.

وأشارت الدكتورة يسرية إلى أن تغيير وضعية الجسم بشكل مفاجئ عند الحامل قد يعرضها للدوخة، لذا عليها التزام الهدوء والتروى فى كل تحركاتها، وعدم القيام والجلوس والنزول من السرير فجأة لأى سبب، كما أن قلة شرب الحامل للمياه والسوائل على مدار اليوم وبشكل دائم، فقد يصيبها بالدوار، وهذا ناجم عن عدم ترطيب الجسم بشكل كاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365