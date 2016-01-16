الأنيميا والجوع والحركة المفاجئة.. تعرفى على أسباب الدوخة فى الحمل

التغييرات الهرمونية تسبب الدوخة فى الحمل

أسباب الدوخة فى الحمل

الدوخة أحد أعراض الحمل المبكرة لدى السيدات، وقد تعانى بعضهن من استمرار الدوخة بين الحين والآخر حتى اقتراب موعد الولادة، لعدة أسباب.>وتوضح الدكتورة يسرية محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الدوخة ترتبط بشكل كبير بالتغييرات الهرمونية الكثيرة التى تحدث للمرأة خلال فترة الحمل، والتى قد تساعد على إرخاء الأعصاب واضطراب معدل ضغط الدم بالانخفاض، أو بسبب تحميل الجنين على شريان الدم فى الجسم، ما قد يسبب الدوار، وهو شعور مزعج للحامل.>وتابعت استشارى النساء والتوليد حديثها: كثير من العوامل قد تصبح سببا فى المشكلة، من أهمها شعور الحامل بالجوع أو عزوفها عن تناول الطعام بشكل منظم وعلى شكل وجبات صغيرة مليئة بالعناصر والفيتامينات التى يحتاجها جسمها والجنين، كما تعد إصابة الكثير من الحوامل بالأنيميا وضعف نسب الحديد فى الجسم بشكل عام سببا مهما للدوار أو الدوخة الفجائية.

وأشارت الدكتورة يسرية إلى أن تغيير وضعية الجسم بشكل مفاجئ عند الحامل قد يعرضها للدوخة، لذا عليها التزام الهدوء والتروى فى كل تحركاتها، وعدم القيام والجلوس والنزول من السرير فجأة لأى سبب، كما أن قلة شرب الحامل للمياه والسوائل على مدار اليوم وبشكل دائم، فقد يصيبها بالدوار، وهذا ناجم عن عدم ترطيب الجسم بشكل كاف.