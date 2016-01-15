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نيمار: صلاح ممتاز ولن أعلق على ظُلم تشيلسي له

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نيمار: صلاح ممتاز ولن أعلق على ظُلم تشيلسي له نيمار: صلاح ممتاز ولن أعلق على ظُلم تشيلسي له

أكد تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية اقتراب انضمام اللاعب بشكل رسمي إلى الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

عمرو السولية تم رفع اسمه من قائمة نادي الشعب الإماراتي بعد تعاقد النادي مع محترف رابع. بينما أكد سيد عبد الحفيظ في وقت سابق اتفاق الأهلي مع اللاعب.

وقال تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لـFilGoal.com: "خلال الأيام القليلة القادمة سينضم السولية إلى الأهلي".

وأوضح "الأمر مسألة وقت الآن. وهو فك الارتباط المادي بين السولية ونادي الشعب".

وأضاف في حديثه مع FilGoal.com "نقوم الآن بإقناع نادي الشعب بعدم وجود أي فائدة من بقاء السولية في الفريق، بل سيخسر الفريق ماديا أيضا والسبب دفع راتب اللاعب. والنادي الإماراتي يحاول تقليل الأضرار قدر الامكان".

النصوص واللوائح في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تنص أنه حتى في حالة رفع اسم اللاعب مع قائمة أي نادي يحق للاعب الاستمرار مع الفريق بدون مشاركة على أن يحصل على راتبه بالكامل. وهو ما سيتم حله حتى لا يخسر نادي الشعب أموال أيضا.

وأتم تامر النحاس حديثه قائلا: "مسألة وقت قصير فقط ويصبح السولية لاعبا للنادي الأهلي".

الأهلي

وعلى الجانب الأخر علم FilGoal.com استقرار الأهلي على ضم السولية خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الحالي.

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