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بالفيديو - بامبو: أتمنى أن تكون بدايتي مع الإسماعيلي أمام الأهلي

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بالفيديو - بامبو: أتمنى أن تكون بدايتي مع الإسماعيلي أمام الأهلي بالفيديو - بامبو: أتمنى أن تكون بدايتي مع الإسماعيلي أمام الأهلي

تمنى كريم بامبو المنضم حديثا إلى نادي الإسماعيلي أن تكون بدايته مع الفريق أمام فريقه السابق الأهلي.

و حصل الإسماعيلي على خدمات كريم بامبو لاعب الأهلي السابق لمدة ثلاثة مواسم ونصف بعدما تعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي أول حديث له عقب توقيعه العقود، قال بامبو: "كنت مرحب للغاية بالانتقال إلى الإسماعيلي وتأخير الصفقة كان فقط لأخذ رأي والدي الذي طلبني بالانضمام إلى الفريق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "أتمنى أن تكون بدايتي أمام الأهلي.. أنا جاهز للمشاركة".

وأكمل حديثه قائلا: "الإسماعيلي فريق كبير ومحترم وأتمنى جلب بطولة مع النادي".

وعن تشبيه بمحمد بركات، قال بامبو: "أتمنى أن أصبح مثل بركات في اللعب".

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فيديو اليوم السابع

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