بالصور.. شباب وفتيات يتحدون المحليات ويتطوعون لنظافة وتجميل مدينة أسوان

تطوع مجموعة من شباب وفتيات محافظة أسوان، لتجميل ونظافة شوارع مدينة أسوان السياحية، فى تحدى للمسئولين فى المحليات.

وأكد محمد جلال، منسق الحملة الشبابية لنظافة وتجميل مدينة أسوان، أن أعمال الحملة بدأت منذ عام تقريباً وتستهدف نظافة وتجميل وتلوين عدد من الشوارع والميادين داخل مدينة أسوان السياحية، وذلك عن طريق الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمدينة أسوان.

وأضاف "جلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة يشارك فيها مجموعة من الشباب والفتيات كمتطوعين لا ينتمون إلى أحزاب أو جماعات، كما أنهم لا يهدفون إلى التربح، وأمانيهم أن يضعوا بصمتهم فى شوارع المدينة السياحية، كنوع من التطوير الحضارى أمام الزائرين الأجانب.



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