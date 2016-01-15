أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشرطه الألمانية تعتقل شابين مشتبه بهما في أحداث التحرش في فرانكفورت

Google+ Print
الشرطه الألمانية تعتقل شابين مشتبه بهما في أحداث التحرش في فرانكفورت الشرطه الألمانية تعتقل شابين مشتبه بهما في أحداث التحرش في فرانكفورت

الشرطة الألمانية

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، شابين (16 و23 عاما) عثر لديهما على تسجيلات مصورة لاعتداءات جنسية تعرضت لها نساء في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا، وهي الليلة التي باتت تعرف في الإعلامي المحلي بـ”فضيحة رأس السنة”. وحسب إذاعة فيست روندفونك فإن الأمر يتعلق بمغربي وتونسي.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أعلن أن الشرطة تدقق بشأن 31 “مشتبها به بينهم 18 طالب لجوء” في سياق التحقيق حول أعمال عنف وسرقة وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين إلى أن “31 مشتبها به تم التعرف إلى أسمائهم من بينهم 18 طالب لجوء” يشتبه بتورطهم في سرقات وأعمال عنف جسدي، لكن دون أن يكون بينهم مشتبه بهم في اعتداءات جنسية.

وحسب الدويتش فيلا فقد أشار المتحدث أن هويات طالبي اللجوء لم يتم الفصل فيها بشكل مؤكد، وبين المشتبه بهم تسعة جزائريين، وثمانية مغاربة، وأربعة سوريين، وخمسة إيرانيين، وعراقي، وصربي وأمريكي إلى جانب ألمانيين.

ورغم مرور أسبوع على الأحداث، إلا أن ملابسات ما وقع في تلك الليلة لا تزال مجهولة، وهو ما يزيد من حجم الضغوطات التي تواجهها شرطة المدينة المطالبة يوم الاثنين القادم بتقديم تقرير مفصل حول “الفضيحة” أمام برلمان ولاية فستفاليا شمال الراين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا