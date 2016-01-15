الشرطه الألمانية تعتقل شابين مشتبه بهما في أحداث التحرش في فرانكفورت

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، شابين (16 و23 عاما) عثر لديهما على تسجيلات مصورة لاعتداءات جنسية تعرضت لها نساء في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا، وهي الليلة التي باتت تعرف في الإعلامي المحلي بـ”فضيحة رأس السنة”. وحسب إذاعة فيست روندفونك فإن الأمر يتعلق بمغربي وتونسي.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أعلن أن الشرطة تدقق بشأن 31 “مشتبها به بينهم 18 طالب لجوء” في سياق التحقيق حول أعمال عنف وسرقة وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين إلى أن “31 مشتبها به تم التعرف إلى أسمائهم من بينهم 18 طالب لجوء” يشتبه بتورطهم في سرقات وأعمال عنف جسدي، لكن دون أن يكون بينهم مشتبه بهم في اعتداءات جنسية.

وحسب الدويتش فيلا فقد أشار المتحدث أن هويات طالبي اللجوء لم يتم الفصل فيها بشكل مؤكد، وبين المشتبه بهم تسعة جزائريين، وثمانية مغاربة، وأربعة سوريين، وخمسة إيرانيين، وعراقي، وصربي وأمريكي إلى جانب ألمانيين.

ورغم مرور أسبوع على الأحداث، إلا أن ملابسات ما وقع في تلك الليلة لا تزال مجهولة، وهو ما يزيد من حجم الضغوطات التي تواجهها شرطة المدينة المطالبة يوم الاثنين القادم بتقديم تقرير مفصل حول “الفضيحة” أمام برلمان ولاية فستفاليا شمال الراين.