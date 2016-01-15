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فرنسا تسلم لبنان الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في الربيع المقبل

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فرنسا تسلم لبنان الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في الربيع المقبل فرنسا تسلم لبنان الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في الربيع المقبل

أفادت مصادر بوزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة بأن فرنسا ستسلم لبنان في الربيع المقبل الشحنة الثانية من صفقة الأسلحة التي تمولها المملكة العربية وذلك بعدما يتم إعادة النقاش على العقد في الرياض.

وأضاف المصدر أن التسليم القادم سيجرى في الربيع وسيشمل معدات فردية وملابس وأجهزة اتصالات، مشيرا إلى أن السلطات السعودية الجديدة قامت، بعد تسلم الملك سلمان السلطة في يناير 2015، بمراجعة كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني.

وأكد المصدر العسكري على التوافق الفرنسي السعودي على أن المصلحة المشتركة تقتضي إبقاء لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، وعلى أن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات متعددة الطوائف في هذا البلد بدءا من الجيش اللبناني.

يشار إلى أن قيمة عقد التسلح لتحديث الجيش اللبناني تبلغ 2.2 مليار يورو، وتموله بالكامل المملكة العربية السعودية. وتسلمت لبنان الدفعة الأولى في أبريل 2015 وشملت 48 صاروخا مضادا للدروع من نوع ميلان، تم سحبها من مخازن الجيش الفرنسي.

وكان من المفترض حسب البرنامج السابق قبل تعديله تسليم معدات أخرى خلال العام 2015 تتضمن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام.

ويتضمن العقد الممتد على عدة سنوات 250 آلية عسكرية أو عربة نقل، وسبع مروحيات من نوع كوجار وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع كايزار و معدات استطلاع ورصد واتصال.

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