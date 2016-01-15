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وزير البيئة يشيد بمعرض المحميات الطبيعية بدار الأوبرا

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وزير البيئة يشيد بمعرض المحميات الطبيعية بدار الأوبرا وزير البيئة يشيد بمعرض المحميات الطبيعية بدار الأوبرا

خالد فهمي-وزير البيئة

افتتح وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، ورئيس هيئة الاستعلامات السفير الدكتور صلاح عبد الصادق، ورئيس مؤسسة شباب بتحب ، أحمد فتحي، مساء اليوم الجمعة، معرض “المحميات الطبيعية في مصر” الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقام فهمي بجولة تفقد خلالها الصور التي التقطها المصورون المحترفون في محميات رأس محمد ونبق بجنوب سيناء ووادي الريان بالفيوم والتي تمت بمشاركة مؤسسة شباب بتحب مصر.

وقدم وزير البيئة شهادات تقدير للمصورين المحترفين ومجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام بتكريم قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة والعاملين بالمحميات الثلاثة، مشيدًا بجماليات الصور التي التقطها المصورون ومؤكدًا دعمه الدائم لهم.

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